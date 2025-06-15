https://ria.ru/20250615/iran-2022882523.html

Иран нанес удар по предприятию в Хайфе

Иран нанес удар по предприятию в Хайфе - РИА Новости, 15.06.2025

Иран нанес удар по предприятию в Хайфе

Иран нанес удар по израильскому нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T00:27:00+03:00

2025-06-15T00:27:00+03:00

2025-06-15T01:11:00+03:00

в мире

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али хаменеи

корпус стражей исламской революции

магатэ

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран нанес удар по израильскому нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB. Ранее иранский КСИР сообщил, что начал новую ракетную атаку по территории Израиля в ответ на израильские нападения. "Нефтеперерабатывающий завод в Хайфе подвергся успешному удару иранских ракет", - говорится в сообщении телеканала. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по исламской республике и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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хайфа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент прилета, как утверждается, гиперзвуковой иранской ракеты в израильской Хайфе Момент прилета, как утверждается, гиперзвуковой иранской ракеты в израильской Хайфе. 2025-06-15T00:27 true PT0M21S

Падение иранских ракет в израильской Хайфе Падение иранских ракет в израильской Хайфе 2025-06-15T00:27 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, хайфа, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, магатэ, обострение конфликта между израилем и ираном