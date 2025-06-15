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В Хайфе при ракетном обстреле повреждены два здания - РИА Новости, 15.06.2025
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21:52 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/hajfa-2023014427.html
В Хайфе при ракетном обстреле повреждены два здания
В Хайфе при ракетном обстреле повреждены два здания - РИА Новости, 15.06.2025
В Хайфе при ракетном обстреле повреждены два здания
Два здания получили повреждения в израильском северном городе Хайфа в результате ракетного обстрела со стороны Ирана, на месте возник пожар, сообщает... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T21:52:00+03:00
2025-06-15T21:52:00+03:00
в мире
иран
израиль
хайфа
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Два здания получили повреждения в израильском северном городе Хайфа в результате ракетного обстрела со стороны Ирана, на месте возник пожар, сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan. Пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила, что два человека получили легкие ранения в результате обстрела. Ранее в воскресенье в центре и на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги после того как были зафиксированы пуски ракет со стороны Ирана. В Тель-Авиве была слышна работа ПВО.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
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в мире, иран, израиль, хайфа, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Хайфа, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В Хайфе при ракетном обстреле повреждены два здания

Kan: два здания в Хайфе пострадали при ракетном обстреле со стороны Ирана

© AP Photo / Flash90 / David CohenСледы ракет в небе на севере Израиля
Следы ракет в небе на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Flash90 / David Cohen
Следы ракет в небе на севере Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Два здания получили повреждения в израильском северном городе Хайфа в результате ракетного обстрела со стороны Ирана, на месте возник пожар, сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan.
Пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила, что два человека получили легкие ранения в результате обстрела.
Ранее в воскресенье в центре и на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги после того как были зафиксированы пуски ракет со стороны Ирана. В Тель-Авиве была слышна работа ПВО.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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13 июня, 12:34
 
В миреИранИзраильХайфаОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
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