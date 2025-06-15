https://ria.ru/20250615/hajfa-2023014427.html

В Хайфе при ракетном обстреле повреждены два здания

В Хайфе при ракетном обстреле повреждены два здания - РИА Новости, 15.06.2025

В Хайфе при ракетном обстреле повреждены два здания

Два здания получили повреждения в израильском северном городе Хайфа в результате ракетного обстрела со стороны Ирана, на месте возник пожар, сообщает... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T21:52:00+03:00

2025-06-15T21:52:00+03:00

2025-06-15T21:52:00+03:00

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обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Два здания получили повреждения в израильском северном городе Хайфа в результате ракетного обстрела со стороны Ирана, на месте возник пожар, сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan. Пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила, что два человека получили легкие ранения в результате обстрела. Ранее в воскресенье в центре и на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги после того как были зафиксированы пуски ракет со стороны Ирана. В Тель-Авиве была слышна работа ПВО.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, израиль, хайфа, обострение конфликта между израилем и ираном