https://ria.ru/20250615/hajfa-2023014427.html
В Хайфе при ракетном обстреле повреждены два здания
В Хайфе при ракетном обстреле повреждены два здания - РИА Новости, 15.06.2025
В Хайфе при ракетном обстреле повреждены два здания
Два здания получили повреждения в израильском северном городе Хайфа в результате ракетного обстрела со стороны Ирана, на месте возник пожар, сообщает... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T21:52:00+03:00
2025-06-15T21:52:00+03:00
2025-06-15T21:52:00+03:00
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обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Два здания получили повреждения в израильском северном городе Хайфа в результате ракетного обстрела со стороны Ирана, на месте возник пожар, сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan. Пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила, что два человека получили легкие ранения в результате обстрела. Ранее в воскресенье в центре и на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги после того как были зафиксированы пуски ракет со стороны Ирана. В Тель-Авиве была слышна работа ПВО.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, хайфа, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Хайфа, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В Хайфе при ракетном обстреле повреждены два здания
Kan: два здания в Хайфе пострадали при ракетном обстреле со стороны Ирана