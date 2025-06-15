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Генконсульство Израиля в Петербурге приостанавливает работу - РИА Новости, 15.06.2025
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20:27 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/genkonsulstvo-2023005579.html
Генконсульство Израиля в Петербурге приостанавливает работу
Генконсульство Израиля в Петербурге приостанавливает работу - РИА Новости, 15.06.2025
Генконсульство Израиля в Петербурге приостанавливает работу
Генконсульство Израиля в Санкт-Петербурге приостановит работу с 16 июня, сообщила дипмиссия. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T20:27:00+03:00
2025-06-15T20:27:00+03:00
в мире
израиль
иран
санкт-петербург
али хаменеи
обострение конфликта между израилем и ираном
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Генконсульство Израиля в Санкт-Петербурге приостановит работу с 16 июня, сообщила дипмиссия. "Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге будет временно закрыто с 16 июня до дальнейшего уведомления. Консульские услуги в данный период оказываться не будут", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Дипмиссия обещает уведомить об изменении ситуации "в надлежащем порядке" в своих соцсетях. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/ataki-2022686893.html
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в мире, израиль, иран, санкт-петербург, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Санкт-Петербург, Али Хаменеи, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Генконсульство Израиля в Петербурге приостанавливает работу

Генконсульство Израиля в Санкт-Петербурге приостановит работу с 16 июня

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства Израиля
Флаг на здании посольства Израиля - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг на здании посольства Израиля . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Генконсульство Израиля в Санкт-Петербурге приостановит работу с 16 июня, сообщила дипмиссия.
«
"Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге будет временно закрыто с 16 июня до дальнейшего уведомления. Консульские услуги в данный период оказываться не будут", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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Новый глава КСИР пообещал открыть врата ада для Израиля
13 июня, 17:35
Дипмиссия обещает уведомить об изменении ситуации "в надлежащем порядке" в своих соцсетях.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
13 июня, 13:44
 
В миреИзраильИранСанкт-ПетербургАли ХаменеиОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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