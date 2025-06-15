Генконсульство Израиля в Петербурге приостанавливает работу
Генконсульство Израиля в Санкт-Петербурге приостановит работу с 16 июня
Флаг на здании посольства Израиля . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Генконсульство Израиля в Санкт-Петербурге приостановит работу с 16 июня, сообщила дипмиссия.
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"Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге будет временно закрыто с 16 июня до дальнейшего уведомления. Консульские услуги в данный период оказываться не будут", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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Дипмиссия обещает уведомить об изменении ситуации "в надлежащем порядке" в своих соцсетях.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
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