https://ria.ru/20250615/genkonsulstvo-2023005579.html

Генконсульство Израиля в Петербурге приостанавливает работу

Генконсульство Израиля в Петербурге приостанавливает работу - РИА Новости, 15.06.2025

Генконсульство Израиля в Петербурге приостанавливает работу

Генконсульство Израиля в Санкт-Петербурге приостановит работу с 16 июня, сообщила дипмиссия. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T20:27:00+03:00

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2025-06-15T20:27:00+03:00

в мире

израиль

иран

санкт-петербург

али хаменеи

обострение конфликта между израилем и ираном

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Генконсульство Израиля в Санкт-Петербурге приостановит работу с 16 июня, сообщила дипмиссия. "Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге будет временно закрыто с 16 июня до дальнейшего уведомления. Консульские услуги в данный период оказываться не будут", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Дипмиссия обещает уведомить об изменении ситуации "в надлежащем порядке" в своих соцсетях. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250613/ataki-2022686893.html

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, иран, санкт-петербург, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном