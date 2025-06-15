Продюсер сериала "Трудно быть богом" поблагодарил Алиева за эвакуацию
Продюсер сериала "Трудно быть богом" Джафаров поблагодарил Алиева за эвакуацию
© Фото : предоставлено пресс-службой ОккоГлава компании Team Films Теймур Джафаров
© Фото : предоставлено пресс-службой Окко
Глава компании Team Films Теймур Джафаров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Продюсер сериала "Трудно быть богом" Теймур Джафаров поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за успешную эвакуацию членов съемочной группы проекта в РФ из Ирана, где проходили съемки сериала.
"Действительно, если бы не открыли границу с Азербайджаном и президент Азербайджана Ильхам Гейдарович, то мы бы здесь не стояли", - сказал Джафаров журналистам по прилете в "Шереметьево".
Ранее в министерстве культуры РФ подтвердили, что члены съемочной группы сериала "Трудно быть богом", съемки которого проходили в Иране, в связи с временным ограничением воздушного сообщения, установленным иранской стороной, не смогли своевременно покинуть территорию страны. В ведомстве отметили, что кинематографисты в безопасности, возможные маршруты их возвращения прорабатываются. В субботу в российском дипведомстве сообщили, что первая группа российских граждан в составе 86 человек, являющихся членами съемочной группы сериала, были эвакуированы из Ирана.
Недавно онлайн-кинотеатр Wink анонсировал старт съемок приключенческой остросюжетной драмы "Трудно быть богом" по одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких. Народный артист России Сергей Безруков, вошедший в актерский состав проекта, сообщил, что часть съемок проходит в Иране.