https://ria.ru/20250615/evakuatsiya-2022890607.html

Продюсер сериала "Трудно быть богом" поблагодарил Алиева за эвакуацию

Продюсер сериала "Трудно быть богом" поблагодарил Алиева за эвакуацию - РИА Новости, 15.06.2025

Продюсер сериала "Трудно быть богом" поблагодарил Алиева за эвакуацию

Продюсер сериала "Трудно быть богом" Теймур Джафаров поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за успешную эвакуацию членов съемочной группы проекта в РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T02:22:00+03:00

2025-06-15T02:22:00+03:00

2025-06-15T02:22:00+03:00

иран

азербайджан

россия

борис стругацкий

теймур джафаров

ильхам алиев

шереметьево (аэропорт)

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Продюсер сериала "Трудно быть богом" Теймур Джафаров поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за успешную эвакуацию членов съемочной группы проекта в РФ из Ирана, где проходили съемки сериала. "Действительно, если бы не открыли границу с Азербайджаном и президент Азербайджана Ильхам Гейдарович, то мы бы здесь не стояли", - сказал Джафаров журналистам по прилете в "Шереметьево". Ранее в министерстве культуры РФ подтвердили, что члены съемочной группы сериала "Трудно быть богом", съемки которого проходили в Иране, в связи с временным ограничением воздушного сообщения, установленным иранской стороной, не смогли своевременно покинуть территорию страны. В ведомстве отметили, что кинематографисты в безопасности, возможные маршруты их возвращения прорабатываются. В субботу в российском дипведомстве сообщили, что первая группа российских граждан в составе 86 человек, являющихся членами съемочной группы сериала, были эвакуированы из Ирана. Недавно онлайн-кинотеатр Wink анонсировал старт съемок приключенческой остросюжетной драмы "Трудно быть богом" по одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких. Народный артист России Сергей Безруков, вошедший в актерский состав проекта, сообщил, что часть съемок проходит в Иране.

https://ria.ru/20250615/gruppa-2022888918.html

https://ria.ru/20250614/evakuatsiya-2022824861.html

иран

азербайджан

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иран, азербайджан, россия, борис стругацкий, теймур джафаров, ильхам алиев, шереметьево (аэропорт), обострение конфликта между израилем и ираном