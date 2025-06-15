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Продюсер сериала "Трудно быть богом" поблагодарил Алиева за эвакуацию - РИА Новости, 15.06.2025
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02:22 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/evakuatsiya-2022890607.html
Продюсер сериала "Трудно быть богом" поблагодарил Алиева за эвакуацию
Продюсер сериала "Трудно быть богом" поблагодарил Алиева за эвакуацию - РИА Новости, 15.06.2025
Продюсер сериала "Трудно быть богом" поблагодарил Алиева за эвакуацию
Продюсер сериала "Трудно быть богом" Теймур Джафаров поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за успешную эвакуацию членов съемочной группы проекта в РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T02:22:00+03:00
2025-06-15T02:22:00+03:00
иран
азербайджан
россия
борис стругацкий
теймур джафаров
ильхам алиев
шереметьево (аэропорт)
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Продюсер сериала "Трудно быть богом" Теймур Джафаров поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за успешную эвакуацию членов съемочной группы проекта в РФ из Ирана, где проходили съемки сериала. "Действительно, если бы не открыли границу с Азербайджаном и президент Азербайджана Ильхам Гейдарович, то мы бы здесь не стояли", - сказал Джафаров журналистам по прилете в "Шереметьево". Ранее в министерстве культуры РФ подтвердили, что члены съемочной группы сериала "Трудно быть богом", съемки которого проходили в Иране, в связи с временным ограничением воздушного сообщения, установленным иранской стороной, не смогли своевременно покинуть территорию страны. В ведомстве отметили, что кинематографисты в безопасности, возможные маршруты их возвращения прорабатываются. В субботу в российском дипведомстве сообщили, что первая группа российских граждан в составе 86 человек, являющихся членами съемочной группы сериала, были эвакуированы из Ирана. Недавно онлайн-кинотеатр Wink анонсировал старт съемок приключенческой остросюжетной драмы "Трудно быть богом" по одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких. Народный артист России Сергей Безруков, вошедший в актерский состав проекта, сообщил, что часть съемок проходит в Иране.
https://ria.ru/20250615/gruppa-2022888918.html
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иран
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иран, азербайджан, россия, борис стругацкий, теймур джафаров, ильхам алиев, шереметьево (аэропорт), обострение конфликта между израилем и ираном
Иран, Азербайджан, Россия, Борис Стругацкий, Теймур Джафаров, Ильхам Алиев, Шереметьево (аэропорт), Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Продюсер сериала "Трудно быть богом" поблагодарил Алиева за эвакуацию

Продюсер сериала "Трудно быть богом" Джафаров поблагодарил Алиева за эвакуацию

© Фото : предоставлено пресс-службой ОккоГлава компании Team Films Теймур Джафаров
Глава компании Team Films Теймур Джафаров - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой Окко
Глава компании Team Films Теймур Джафаров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Продюсер сериала "Трудно быть богом" Теймур Джафаров поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за успешную эвакуацию членов съемочной группы проекта в РФ из Ирана, где проходили съемки сериала.
"Действительно, если бы не открыли границу с Азербайджаном и президент Азербайджана Ильхам Гейдарович, то мы бы здесь не стояли", - сказал Джафаров журналистам по прилете в "Шереметьево".
Теймур Джафаров - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Съемочная группа "Трудно быть богом" рассказала об эвакуации из Ирана
02:00
Ранее в министерстве культуры РФ подтвердили, что члены съемочной группы сериала "Трудно быть богом", съемки которого проходили в Иране, в связи с временным ограничением воздушного сообщения, установленным иранской стороной, не смогли своевременно покинуть территорию страны. В ведомстве отметили, что кинематографисты в безопасности, возможные маршруты их возвращения прорабатываются. В субботу в российском дипведомстве сообщили, что первая группа российских граждан в составе 86 человек, являющихся членами съемочной группы сериала, были эвакуированы из Ирана.
Недавно онлайн-кинотеатр Wink анонсировал старт съемок приключенческой остросюжетной драмы "Трудно быть богом" по одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких. Народный артист России Сергей Безруков, вошедший в актерский состав проекта, сообщил, что часть съемок проходит в Иране.
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Российский продюсер рассказала об эвакуации из Ирана в Азербайджан
Вчера, 16:01
 
ИранАзербайджанРоссияБорис СтругацкийТеймур ДжафаровИльхам АлиевШереметьево (аэропорт)Обострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
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