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Франция предложит ЕК ограничить передвижения российских дипломатов - РИА Новости, 15.06.2025
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20:46 15.06.2025 (обновлено: 20:47 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/es-2023007597.html
Франция предложит ЕК ограничить передвижения российских дипломатов
Франция предложит ЕК ограничить передвижения российских дипломатов - РИА Новости, 15.06.2025
Франция предложит ЕК ограничить передвижения российских дипломатов
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что в рамках нового пакета санкций против России Париж предложит Еврокомиссии ограничить передвижения российских... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T20:46:00+03:00
2025-06-15T20:47:00+03:00
россия
париж
жан-ноэль барро
еврокомиссия
евросоюз
мид франции‎
в мире
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ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что в рамках нового пакета санкций против России Париж предложит Еврокомиссии ограничить передвижения российских дипломатов. "Мы побудили Еврокомиссию подготовить один из наиболее мощных пакетов санкций с начала войны. Я рад, что она сохранила наши предложения, ряд из которых направлен против крупнейших нефтяных игроков в РФ. Ряд мер также направлен против третьих стран, которые позволяют обходить санкции против России. Этот пакет еще не принят, мы продолжим его усиливать, затрудняя передвижения российских дипломатов на территории ЕС. Возможно, в несколько иной манере, чем мы делали это ранее", - сказал он в эфире радиостанции RTL. По его словам, целью новых санкций является принудить Россию к соблюдению предложенного Западом 30-дневного прекращения огня. Барро также отметил, что ЕС должен добиться "полной независимости от российских углеводородов". По его словам, "мы должны добиться этого в отношении газа в следующем году, а в отношении нефти - уже в этом". Ранее Барро заявлял, что надеется на принятие 18-го пакета санкций против России до конца июня. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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россия, париж, жан-ноэль барро, еврокомиссия, евросоюз, мид франции‎, в мире
Россия, Париж, Жан-Ноэль Барро, Еврокомиссия, Евросоюз, МИД Франции‎, В мире
Франция предложит ЕК ограничить передвижения российских дипломатов

Глава МИД Франции Барро призвал ограничить передвижения российских дипломатов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что в рамках нового пакета санкций против России Париж предложит Еврокомиссии ограничить передвижения российских дипломатов.
"Мы побудили Еврокомиссию подготовить один из наиболее мощных пакетов санкций с начала войны. Я рад, что она сохранила наши предложения, ряд из которых направлен против крупнейших нефтяных игроков в РФ. Ряд мер также направлен против третьих стран, которые позволяют обходить санкции против России. Этот пакет еще не принят, мы продолжим его усиливать, затрудняя передвижения российских дипломатов на территории ЕС. Возможно, в несколько иной манере, чем мы делали это ранее", - сказал он в эфире радиостанции RTL.
По его словам, целью новых санкций является принудить Россию к соблюдению предложенного Западом 30-дневного прекращения огня.
Барро также отметил, что ЕС должен добиться "полной независимости от российских углеводородов". По его словам, "мы должны добиться этого в отношении газа в следующем году, а в отношении нефти - уже в этом".
Ранее Барро заявлял, что надеется на принятие 18-го пакета санкций против России до конца июня.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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РоссияПарижЖан-Ноэль БарроЕврокомиссияЕвросоюзМИД Франции‎В мире
 
 
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