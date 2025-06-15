Франция предложит ЕК ограничить передвижения российских дипломатов
Глава МИД Франции Барро призвал ограничить передвижения российских дипломатов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что в рамках нового пакета санкций против России Париж предложит Еврокомиссии ограничить передвижения российских дипломатов.
"Мы побудили Еврокомиссию подготовить один из наиболее мощных пакетов санкций с начала войны. Я рад, что она сохранила наши предложения, ряд из которых направлен против крупнейших нефтяных игроков в РФ. Ряд мер также направлен против третьих стран, которые позволяют обходить санкции против России. Этот пакет еще не принят, мы продолжим его усиливать, затрудняя передвижения российских дипломатов на территории ЕС. Возможно, в несколько иной манере, чем мы делали это ранее", - сказал он в эфире радиостанции RTL.
По его словам, целью новых санкций является принудить Россию к соблюдению предложенного Западом 30-дневного прекращения огня.
Барро также отметил, что ЕС должен добиться "полной независимости от российских углеводородов". По его словам, "мы должны добиться этого в отношении газа в следующем году, а в отношении нефти - уже в этом".
Ранее Барро заявлял, что надеется на принятие 18-го пакета санкций против России до конца июня.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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