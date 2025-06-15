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Эрдоган поддержал заявления Трампа по конфликту Израиля и Ирана - РИА Новости, 15.06.2025
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19:14 15.06.2025 (обновлено: 19:19 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/erdogan-2022998813.html
Эрдоган поддержал заявления Трампа по конфликту Израиля и Ирана
Эрдоган поддержал заявления Трампа по конфликту Израиля и Ирана - РИА Новости, 15.06.2025
Эрдоган поддержал заявления Трампа по конфликту Израиля и Ирана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом в воскресенье заявил, что приветствует его позицию... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T19:14:00+03:00
2025-06-15T19:19:00+03:00
в мире
иран
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
турция
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
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АНКАРА, 15 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом в воскресенье заявил, что приветствует его позицию о необходимости прекращения конфликта между Израилем и Ираном."Сегодня состоялся телефонный разговор президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. В ходе беседы обсуждались двусторонние и региональные вопросы, в частности, конфликт между Израилем и Ираном... Президент Эрдоган подчеркнул, что приветствует недавние заявления президента США Трампа о прекращении конфликта между Израилем и Ираном и установлении мира в регионе, и подчеркнул, что необходимо как можно скорее принять меры, чтобы предотвратить катастрофу, которая может поджечь весь регион",- сообщила канцелярия турецкого лидера.Президент Эрдоган заявил, что единственным способом разрешения ядерного спора является дипломатия и что Турция готова приложить все усилия, включая содействие, для достижения этой цели."В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что спираль насилия, начавшаяся с нападения Израиля на Иран, нанесла непоправимый экономический и гражданский ущерб обеим сторонам, и что этот опасный курс должен быть предотвращен",- сообщила канцелярия.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, турция, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп
В мире, Иран, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп
Эрдоган поддержал заявления Трампа по конфликту Израиля и Ирана

Эрдоган поддержал позицию Трампа, призвавшего Израиль и Иран прекратить конфликт

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 15 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом в воскресенье заявил, что приветствует его позицию о необходимости прекращения конфликта между Израилем и Ираном.
«
"Сегодня состоялся телефонный разговор президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. В ходе беседы обсуждались двусторонние и региональные вопросы, в частности, конфликт между Израилем и Ираном... Президент Эрдоган подчеркнул, что приветствует недавние заявления президента США Трампа о прекращении конфликта между Израилем и Ираном и установлении мира в регионе, и подчеркнул, что необходимо как можно скорее принять меры, чтобы предотвратить катастрофу, которая может поджечь весь регион",- сообщила канцелярия турецкого лидера.
Президент Эрдоган заявил, что единственным способом разрешения ядерного спора является дипломатия и что Турция готова приложить все усилия, включая содействие, для достижения этой цели.
"В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что спираль насилия, начавшаяся с нападения Израиля на Иран, нанесла непоправимый экономический и гражданский ущерб обеим сторонам, и что этот опасный курс должен быть предотвращен",- сообщила канцелярия.
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В миреИранИзраильОбострение конфликта между Израилем и ИраномТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганДональд Трамп
 
 
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