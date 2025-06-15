https://ria.ru/20250615/erdogan-2022998813.html

Эрдоган поддержал заявления Трампа по конфликту Израиля и Ирана

Эрдоган поддержал заявления Трампа по конфликту Израиля и Ирана - РИА Новости, 15.06.2025

Эрдоган поддержал заявления Трампа по конфликту Израиля и Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом в воскресенье заявил, что приветствует его позицию... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T19:14:00+03:00

2025-06-15T19:14:00+03:00

2025-06-15T19:19:00+03:00

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иран

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АНКАРА, 15 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом в воскресенье заявил, что приветствует его позицию о необходимости прекращения конфликта между Израилем и Ираном."Сегодня состоялся телефонный разговор президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. В ходе беседы обсуждались двусторонние и региональные вопросы, в частности, конфликт между Израилем и Ираном... Президент Эрдоган подчеркнул, что приветствует недавние заявления президента США Трампа о прекращении конфликта между Израилем и Ираном и установлении мира в регионе, и подчеркнул, что необходимо как можно скорее принять меры, чтобы предотвратить катастрофу, которая может поджечь весь регион",- сообщила канцелярия турецкого лидера.Президент Эрдоган заявил, что единственным способом разрешения ядерного спора является дипломатия и что Турция готова приложить все усилия, включая содействие, для достижения этой цели."В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что спираль насилия, начавшаяся с нападения Израиля на Иран, нанесла непоправимый экономический и гражданский ущерб обеим сторонам, и что этот опасный курс должен быть предотвращен",- сообщила канцелярия.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, турция, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп