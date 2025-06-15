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Ефимов: на станции метро "Народное Ополчение" приступили к отделке

Ефимов: на станции метро "Народное Ополчение" приступили к отделке - РИА Новости, 15.06.2025

Ефимов: на станции метро "Народное Ополчение" приступили к отделке

Строители начали установку инженерных систем и облицовку стен на станции московского метро "Народное Ополчение", рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T12:14:00+03:00

2025-06-15T12:14:00+03:00

2025-06-15T12:14:00+03:00

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Строители начали установку инженерных систем и облицовку стен на станции московского метро "Народное Ополчение", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Размещение черно-красных облицовочных панелей задумано так, что при движении по платформе в одну сторону пассажиры будут видеть перед собой черную путевую стену, а перемещаясь в противоположную сторону – красную", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как отметил замглавы города, сейчас выполнена примерно половина отделочных работ, а именно облицованы панелями 1 тысяча квадратных метров стен, покрыты темным гранитом три четверти цоколей, на полу выложены свыше 900 тысяч "квадратов" серого гранита.Кроме цветовых акцентов, на платформе также появятся колонны сложной формы и встроенное освещение."Народное Ополчение" – одна из 12 станций Рублево-Архангельской линии метро. В длину она достигает более 27 километров и будет соединять территорию Рублево-Архангельского и БКЛ с "Москвой-Сити". По словам мэра столицы Сергея Собянина, станция построена пока на 60%.

москва

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градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , москва