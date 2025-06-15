https://ria.ru/20250615/efimov-2022312726.html
Ефимов: в мае в четырех округах Москвы построили шесть жилых комплексов
Ефимов: в мае в четырех округах Москвы построили шесть жилых комплексов - РИА Новости, 15.06.2025
Ефимов: в мае в четырех округах Москвы построили шесть жилых комплексов
В четырех округах Москвы в мае 2025 года подошло к концу строительство шести новостроек в рамках программы реновации, их общая площадь составляет свыше 200... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T14:12:00+03:00
2025-06-15T14:12:00+03:00
2025-06-15T14:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. В четырех округах Москвы в мае 2025 года подошло к концу строительство шести новостроек в рамках программы реновации, их общая площадь составляет свыше 200 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В мае этого года город завершил строительство еще шести новостроек по программе реновации. Их общая площадь превышает 200 тысяч квадратных метров. Новые жилые комплексы расположены в четырех округах столицы. По две новостройки возвели в Юго-Западном и Северо-Восточном административных округах, еще по одной – в Восточном и Южном", - приводит слова Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.В сообщении уточняется, что всего в новостройках предусмотрено более 2 тысяч квартир, все они с готовой улучшенной отделкой.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в мае две новостройки возвели в Южном Бутове, а четыре дома построили в районах Косино-Ухтомский, Царицыно, Лианозово и Останкинский.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации города вошла еще 131 площадка для возведения домов.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в мае в четырех округах Москвы построили шесть жилых комплексов
Ефимов: в мае в четырех московских округах построили шесть жилых комплексов
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. В четырех округах Москвы в мае 2025 года подошло к концу строительство шести новостроек в рамках программы реновации, их общая площадь составляет свыше 200 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В мае этого года город завершил строительство еще шести новостроек по программе реновации. Их общая площадь превышает 200 тысяч квадратных метров. Новые жилые комплексы расположены в четырех округах столицы. По две новостройки возвели в Юго-Западном и Северо-Восточном административных округах, еще по одной – в Восточном и Южном", - приводит слова Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
В сообщении уточняется, что всего в новостройках предусмотрено более 2 тысяч квартир, все они с готовой улучшенной отделкой.
В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в мае две новостройки возвели в Южном Бутове, а четыре дома построили в районах Косино-Ухтомский, Царицыно, Лианозово и Останкинский.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации города вошла еще 131 площадка для возведения домов.