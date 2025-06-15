https://ria.ru/20250615/dubinskiy-2022885998.html

"Только российский план": в Киеве рассказали об урегулировании конфликта

"Только российский план": в Киеве рассказали об урегулировании конфликта - РИА Новости, 15.06.2025

"Только российский план": в Киеве рассказали об урегулировании конфликта

В США обсуждают только российский план по Украине, такое мнение в Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по... РИА Новости, 15.06.2025

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В США обсуждают только российский план по Украине, такое мнение в Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Заметьте, никто даже не обратил особого внимания на мирную инициативу Келлога, которая в общих чертах совпала с украинской. Даже в США <…> Это сигнал о том, что реально там обсуждается только российский план, а все вокруг — просто информационный фон", — сказал он.Парламентарий также напомнил слова бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Уолкера о том, что Вашингтон хочет завершить конфликт как можно быстрее и любой ценой.В субботу президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор. Главы государств отметили желание завершить конфликт на Украине мирным способом. Российский лидер особо подчеркнул, что Москва придерживается Стамбульских договоренностей и готова продолжать переговоры с Украиной после 22 июня.

https://ria.ru/20250614/ukraina-2022875413.html

https://ria.ru/20250614/bezopasnost-2022734744.html

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в мире, украина, сша, киев, александр дубинский, верховная рада украины