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"Только российский план": в Киеве рассказали об урегулировании конфликта
"Только российский план": в Киеве рассказали об урегулировании конфликта - РИА Новости, 15.06.2025
"Только российский план": в Киеве рассказали об урегулировании конфликта
В США обсуждают только российский план по Украине, такое мнение в Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T01:04:00+03:00
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В США обсуждают только российский план по Украине, такое мнение в Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Заметьте, никто даже не обратил особого внимания на мирную инициативу Келлога, которая в общих чертах совпала с украинской. Даже в США <…> Это сигнал о том, что реально там обсуждается только российский план, а все вокруг — просто информационный фон", — сказал он.Парламентарий также напомнил слова бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Уолкера о том, что Вашингтон хочет завершить конфликт как можно быстрее и любой ценой.В субботу президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор. Главы государств отметили желание завершить конфликт на Украине мирным способом. Российский лидер особо подчеркнул, что Москва придерживается Стамбульских договоренностей и готова продолжать переговоры с Украиной после 22 июня.
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в мире, украина, сша, киев, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Киев, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
"Только российский план": в Киеве рассказали об урегулировании конфликта
Дубинский: в США обсуждается только российский план по Украине