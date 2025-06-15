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"Только российский план": в Киеве рассказали об урегулировании конфликта - РИА Новости, 15.06.2025
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01:04 15.06.2025 (обновлено: 01:06 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/dubinskiy-2022885998.html
"Только российский план": в Киеве рассказали об урегулировании конфликта
"Только российский план": в Киеве рассказали об урегулировании конфликта - РИА Новости, 15.06.2025
"Только российский план": в Киеве рассказали об урегулировании конфликта
В США обсуждают только российский план по Украине, такое мнение в Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T01:04:00+03:00
2025-06-15T01:06:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
александр дубинский
верховная рада украины
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В США обсуждают только российский план по Украине, такое мнение в Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Заметьте, никто даже не обратил особого внимания на мирную инициативу Келлога, которая в общих чертах совпала с украинской. Даже в США &lt;…&gt; Это сигнал о том, что реально там обсуждается только российский план, а все вокруг — просто информационный фон", — сказал он.Парламентарий также напомнил слова бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Уолкера о том, что Вашингтон хочет завершить конфликт как можно быстрее и любой ценой.В субботу президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор. Главы государств отметили желание завершить конфликт на Украине мирным способом. Российский лидер особо подчеркнул, что Москва придерживается Стамбульских договоренностей и готова продолжать переговоры с Украиной после 22 июня.
https://ria.ru/20250614/ukraina-2022875413.html
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в мире, украина, сша, киев, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Киев, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
"Только российский план": в Киеве рассказали об урегулировании конфликта

Дубинский: в США обсуждается только российский план по Украине

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В США обсуждают только российский план по Украине, такое мнение в Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Заметьте, никто даже не обратил особого внимания на мирную инициативу Келлога, которая в общих чертах совпала с украинской. Даже в США <…> Это сигнал о том, что реально там обсуждается только российский план, а все вокруг — просто информационный фон", — сказал он.
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Парламентарий также напомнил слова бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Уолкера о том, что Вашингтон хочет завершить конфликт как можно быстрее и любой ценой.
В субботу президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор. Главы государств отметили желание завершить конфликт на Украине мирным способом. Российский лидер особо подчеркнул, что Москва придерживается Стамбульских договоренностей и готова продолжать переговоры с Украиной после 22 июня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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В миреУкраинаСШАКиевАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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