https://ria.ru/20250615/drony-2022934853.html

Иран за последние 48 часов уничтожил не менее 44 израильских дронов

Иран за последние 48 часов уничтожил не менее 44 израильских дронов - РИА Новости, 15.06.2025

Иран за последние 48 часов уничтожил не менее 44 израильских дронов

Иран уничтожил не менее 44 израильских дронов на своей границе за последние двое суток, заявил глава пограничной службы исламской республики Ахмад Али Гударзи. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T11:00:00+03:00

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2025-06-15T11:06:00+03:00

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иран

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран уничтожил не менее 44 израильских дронов на своей границе за последние двое суток, заявил глава пограничной службы исламской республики Ахмад Али Гударзи."За последние 48 часов благодаря бдительности пограничников в разных районах границы были обнаружены и уничтожены 44 израильских БПЛА", - приводит его слова агентство Nour News.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, обострение конфликта между израилем и ираном