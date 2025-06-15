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Иран за последние 48 часов уничтожил не менее 44 израильских дронов - РИА Новости, 15.06.2025
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11:00 15.06.2025 (обновлено: 11:06 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/drony-2022934853.html
Иран за последние 48 часов уничтожил не менее 44 израильских дронов
Иран за последние 48 часов уничтожил не менее 44 израильских дронов - РИА Новости, 15.06.2025
Иран за последние 48 часов уничтожил не менее 44 израильских дронов
Иран уничтожил не менее 44 израильских дронов на своей границе за последние двое суток, заявил глава пограничной службы исламской республики Ахмад Али Гударзи. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T11:00:00+03:00
2025-06-15T11:06:00+03:00
в мире
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран уничтожил не менее 44 израильских дронов на своей границе за последние двое суток, заявил глава пограничной службы исламской республики Ахмад Али Гударзи."За последние 48 часов благодаря бдительности пограничников в разных районах границы были обнаружены и уничтожены 44 израильских БПЛА", - приводит его слова агентство Nour News.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250615/iran-2022931748.html
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РИА Новости
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353
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в мире, иран, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Иран за последние 48 часов уничтожил не менее 44 израильских дронов

Иран за последние 48 часов уничтожил не менее 44 израильских дронов на границе

Жители Тегерана наблюдают за работой ПВО
Жители Тегерана наблюдают за работой ПВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Жители Тегерана наблюдают за работой ПВО
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран уничтожил не менее 44 израильских дронов на своей границе за последние двое суток, заявил глава пограничной службы исламской республики Ахмад Али Гударзи.
"За последние 48 часов благодаря бдительности пограничников в разных районах границы были обнаружены и уничтожены 44 израильских БПЛА", - приводит его слова агентство Nour News.
Ракетный удар Ирана по Израилю - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Иран назвал условие прекращения ударов по Израилю
10:15
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
На Западе раскрыли план Нетаньяху после атаки на Иран
10:52
 
В миреИранОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
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