Иран за последние 48 часов уничтожил не менее 44 израильских дронов
Иран за последние 48 часов уничтожил не менее 44 израильских дронов на границе
Жители Тегерана наблюдают за работой ПВО
Жители Тегерана наблюдают за работой ПВО
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран уничтожил не менее 44 израильских дронов на своей границе за последние двое суток, заявил глава пограничной службы исламской республики Ахмад Али Гударзи.
"За последние 48 часов благодаря бдительности пограничников в разных районах границы были обнаружены и уничтожены 44 израильских БПЛА", - приводит его слова агентство Nour News.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.