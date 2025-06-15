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В ДНР от украинских атак за день пострадали восемь мирных жителей
В ДНР от украинских атак за день пострадали восемь мирных жителей - РИА Новости, 15.06.2025
В ДНР от украинских атак за день пострадали восемь мирных жителей
Восемь мирных жителей, среди них шесть детей, пострадали в воскресенье в ДНР в результате киевской агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T22:54:00+03:00
2025-06-15T22:54:00+03:00
2025-06-15T22:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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денис пушилин
донецк
ленинский район
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Восемь мирных жителей, среди них шесть детей, пострадали в воскресенье в ДНР в результате киевской агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин."Восемь мирных жителей республики, в том числе шестеро детей, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал Пушилин Telegram-канале.Он отметил, что в Ленинском районе Донецка в результате детонации ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получили шестеро подростков: две девочки 2010 года рождения, две девочки 2011 года рождения, а также девочка и мальчик 2009 года рождения.По его словам, всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.Пушилин добавил, что со стороны ВСУ в воскресенье было совершено 16 вооруженных атак, применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА
https://ria.ru/20250611/zapad-2022047048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, в мире, денис пушилин, донецк, ленинский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Денис Пушилин, Донецк, Ленинский район, Вооруженные силы Украины
В ДНР от украинских атак за день пострадали восемь мирных жителей
Пушилин: двое взрослых и 6 детей пострадали в ДНР в результате киевской агрессии