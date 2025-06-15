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В ДНР от украинских атак за день пострадали восемь мирных жителей - РИА Новости, 15.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:54 15.06.2025 (обновлено: 22:56 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/dnr-2023018863.html
В ДНР от украинских атак за день пострадали восемь мирных жителей
В ДНР от украинских атак за день пострадали восемь мирных жителей - РИА Новости, 15.06.2025
В ДНР от украинских атак за день пострадали восемь мирных жителей
Восемь мирных жителей, среди них шесть детей, пострадали в воскресенье в ДНР в результате киевской агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T22:54:00+03:00
2025-06-15T22:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
денис пушилин
донецк
ленинский район
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Восемь мирных жителей, среди них шесть детей, пострадали в воскресенье в ДНР в результате киевской агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин."Восемь мирных жителей республики, в том числе шестеро детей, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал Пушилин Telegram-канале.Он отметил, что в Ленинском районе Донецка в результате детонации ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получили шестеро подростков: две девочки 2010 года рождения, две девочки 2011 года рождения, а также девочка и мальчик 2009 года рождения.По его словам, всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.Пушилин добавил, что со стороны ВСУ в воскресенье было совершено 16 вооруженных атак, применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА
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донецкая народная республика
донецк
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донецкая народная республика, в мире, денис пушилин, донецк, ленинский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Денис Пушилин, Донецк, Ленинский район, Вооруженные силы Украины
В ДНР от украинских атак за день пострадали восемь мирных жителей

Пушилин: двое взрослых и 6 детей пострадали в ДНР в результате киевской агрессии

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСкорая помощь в ДНР
Скорая помощь в ДНР - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Восемь мирных жителей, среди них шесть детей, пострадали в воскресенье в ДНР в результате киевской агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«
"Восемь мирных жителей республики, в том числе шестеро детей, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал Пушилин Telegram-канале.
Он отметил, что в Ленинском районе Донецка в результате детонации ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получили шестеро подростков: две девочки 2010 года рождения, две девочки 2011 года рождения, а также девочка и мальчик 2009 года рождения.
По его словам, всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Пушилин добавил, что со стороны ВСУ в воскресенье было совершено 16 вооруженных атак, применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВ миреДенис ПушилинДонецкЛенинский районВооруженные силы Украины
 
 
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