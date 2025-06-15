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Россия может стать посредником между Израилем и Ираном, считает Дмитриев - РИА Новости, 15.06.2025
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18:47 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/dmitriev-2022994002.html
Россия может стать посредником между Израилем и Ираном, считает Дмитриев
Россия может стать посредником между Израилем и Ираном, считает Дмитриев - РИА Новости, 15.06.2025
Россия может стать посредником между Израилем и Ираном, считает Дмитриев
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после слов американского... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T18:47:00+03:00
2025-06-15T18:47:00+03:00
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иран
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али хаменеи
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после слов американского президента Дональда Трампа предположил, что Россия может сыграть ключевую роль в посредничестве в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Трамп заявил в субботу в интервью телеканалу ABC, что "открыт" к тому, чтобы Путин выступил посредником в урегулировании израильско-иранского конфликта. "Трамп заявил в интервью ABC, что "открыт " к тому, чтобы Путин выступил посредником в ирано-израильском конфликте. Россия может сыграть ключевую роль в посредничестве в ирано-израильском конфликте", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, иран, израиль, россия, дональд трамп, кирилл дмитриев, али хаменеи, российский фонд прямых инвестиций, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Россия, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Али Хаменеи, Российский фонд прямых инвестиций, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Россия может стать посредником между Израилем и Ираном, считает Дмитриев

Дмитриев: РФ может играть важную роль в посредничестве между Израилем и Ираном

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после слов американского президента Дональда Трампа предположил, что Россия может сыграть ключевую роль в посредничестве в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.
Трамп заявил в субботу в интервью телеканалу ABC, что "открыт" к тому, чтобы Путин выступил посредником в урегулировании израильско-иранского конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль открыл ящик Пандоры: есть ли еще шанс закрыть его
14 июня, 08:00
"Трамп заявил в интервью ABC, что "открыт " к тому, чтобы Путин выступил посредником в ирано-израильском конфликте. Россия может сыграть ключевую роль в посредничестве в ирано-израильском конфликте", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
13 июня, 12:34
 
В миреИранИзраильРоссияДональд ТрампКирилл ДмитриевАли ХаменеиРоссийский фонд прямых инвестицийОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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