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Врач назвала фрукты, опасные при сахарном диабете - РИА Новости, 15.06.2025
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Врач назвала фрукты, опасные при сахарном диабете
Врач назвала фрукты, опасные при сахарном диабете - РИА Новости, 15.06.2025
Врач назвала фрукты, опасные при сахарном диабете
Людям, страдающим сахарным диабетом, лучше ограничить употребление бананов, винограда, хурмы и манго из-за высокого содержания в них сахара, рассказала РИА... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T03:14:00+03:00
2025-06-15T03:14:00+03:00
общество
юлия сластен
диабет
еда
россия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Людям, страдающим сахарным диабетом, лучше ограничить употребление бананов, винограда, хурмы и манго из-за высокого содержания в них сахара, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен. "Если у вас есть сахарный диабет, будьте осторожны с бананами, виноградом, хурмой и манго: они содержат много сахара", - отметила агентству Сластен. В связи с этим врач советует уделить больше внимания шпинату, брокколи или моркови в рационе. Вместе с тем Сластен предупредила, что в случае полного отказа от овощей и фруктов в скором времени человек может заметить ухудшение здоровья, включая проблемы с желудком, дефицит витаминов С, А, фолиевой кислоты. Также возрастет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний: овощи и фрукты богаты калием, который помогает регулировать кровяное давление, уточнила врач-гастроэнтеролог.
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общество, юлия сластен, диабет, еда, россия
Общество, Юлия Сластен, Диабет, Еда, Россия
Врач назвала фрукты, опасные при сахарном диабете

Гастроэнтеролог Сластен посоветовала диабетикам отказаться от бананов и хурмы

© Fotolia / Aleksandar MijatovicПрилавок с фруктами на рынке
Прилавок с фруктами на рынке - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Fotolia / Aleksandar Mijatovic
Прилавок с фруктами на рынке. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Людям, страдающим сахарным диабетом, лучше ограничить употребление бананов, винограда, хурмы и манго из-за высокого содержания в них сахара, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен.
"Если у вас есть сахарный диабет, будьте осторожны с бананами, виноградом, хурмой и манго: они содержат много сахара", - отметила агентству Сластен.
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В связи с этим врач советует уделить больше внимания шпинату, брокколи или моркови в рационе.
Вместе с тем Сластен предупредила, что в случае полного отказа от овощей и фруктов в скором времени человек может заметить ухудшение здоровья, включая проблемы с желудком, дефицит витаминов С, А, фолиевой кислоты. Также возрастет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний: овощи и фрукты богаты калием, который помогает регулировать кровяное давление, уточнила врач-гастроэнтеролог.
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