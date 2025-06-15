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Врач назвала фрукты, опасные при сахарном диабете

Врач назвала фрукты, опасные при сахарном диабете - РИА Новости, 15.06.2025

Врач назвала фрукты, опасные при сахарном диабете

Людям, страдающим сахарным диабетом, лучше ограничить употребление бананов, винограда, хурмы и манго из-за высокого содержания в них сахара, рассказала РИА... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T03:14:00+03:00

2025-06-15T03:14:00+03:00

2025-06-15T03:14:00+03:00

общество

юлия сластен

диабет

еда

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Людям, страдающим сахарным диабетом, лучше ограничить употребление бананов, винограда, хурмы и манго из-за высокого содержания в них сахара, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен. "Если у вас есть сахарный диабет, будьте осторожны с бананами, виноградом, хурмой и манго: они содержат много сахара", - отметила агентству Сластен. В связи с этим врач советует уделить больше внимания шпинату, брокколи или моркови в рационе. Вместе с тем Сластен предупредила, что в случае полного отказа от овощей и фруктов в скором времени человек может заметить ухудшение здоровья, включая проблемы с желудком, дефицит витаминов С, А, фолиевой кислоты. Также возрастет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний: овощи и фрукты богаты калием, который помогает регулировать кровяное давление, уточнила врач-гастроэнтеролог.

https://ria.ru/20250530/diabet-2019884512.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, юлия сластен, диабет, еда, россия