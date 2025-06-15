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Делегация ХАМАС в понедельник посетит Москву - РИА Новости, 15.06.2025
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12:37 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/delegatsija-2022945866.html
Делегация ХАМАС в понедельник посетит Москву
Делегация ХАМАС в понедельник посетит Москву - РИА Новости, 15.06.2025
Делегация ХАМАС в понедельник посетит Москву
Делегация палестинского движения ХАМАС во главе с замглавы политбюро движения Мусой Абу Марзуком посетит Москву в понедельник, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T12:37:00+03:00
2025-06-15T12:37:00+03:00
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хамас
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Делегация палестинского движения ХАМАС во главе с замглавы политбюро движения Мусой Абу Марзуком посетит Москву в понедельник, рассказал РИА Новости источник в делегации. "В понедельник", - сказал собеседник агентства. По его словам, запланированы переговоры в МИД России. Последний раз Марзук посещал Москву в начале февраля. Нынешний визит пройдет на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
https://ria.ru/20250613/iran-2022629966.html
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в мире, иран, израиль, москва, муса абу марзук, али хаменеи, хамас, корпус стражей исламской революции
В мире, Иран, Израиль, Москва, Муса Абу Марзук, Али Хаменеи, ХАМАС, Корпус стражей исламской революции
Делегация ХАМАС в понедельник посетит Москву

Делегация ХАМАС во главе с замглавы политбюро посетит Москву в понедельник

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Делегация палестинского движения ХАМАС во главе с замглавы политбюро движения Мусой Абу Марзуком посетит Москву в понедельник, рассказал РИА Новости источник в делегации.
"В понедельник", - сказал собеседник агентства.
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Глава дипломатии ЕС прокомментировала атаки Израиля на Иран
13 июня, 11:56
По его словам, запланированы переговоры в МИД России.
Последний раз Марзук посещал Москву в начале февраля. Нынешний визит пройдет на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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Вчера, 13:10
 
В миреИранИзраильМоскваМуса Абу МарзукАли ХаменеиХАМАСКорпус стражей исламской революции
 
 
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