https://ria.ru/20250615/delegatsija-2022945866.html

Делегация ХАМАС в понедельник посетит Москву

Делегация ХАМАС в понедельник посетит Москву - РИА Новости, 15.06.2025

Делегация ХАМАС в понедельник посетит Москву

Делегация палестинского движения ХАМАС во главе с замглавы политбюро движения Мусой Абу Марзуком посетит Москву в понедельник, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T12:37:00+03:00

2025-06-15T12:37:00+03:00

2025-06-15T12:37:00+03:00

в мире

иран

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али хаменеи

хамас

корпус стражей исламской революции

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Делегация палестинского движения ХАМАС во главе с замглавы политбюро движения Мусой Абу Марзуком посетит Москву в понедельник, рассказал РИА Новости источник в делегации. "В понедельник", - сказал собеседник агентства. По его словам, запланированы переговоры в МИД России. Последний раз Марзук посещал Москву в начале февраля. Нынешний визит пройдет на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.

https://ria.ru/20250613/iran-2022629966.html

https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, израиль, москва, муса абу марзук, али хаменеи, хамас, корпус стражей исламской революции