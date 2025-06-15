https://ria.ru/20250615/chp-2023003052.html

В Ростовской области пьяный мужчина вломился в здание администрации Донецка

В Ростовской области пьяный мужчина вломился в здание администрации Донецка - РИА Новости, 15.06.2025

В Ростовской области пьяный мужчина вломился в здание администрации Донецка

Сотрудники полиции задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения проник в здание администрации города Донецка в Ростовской области и украл пакет РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T20:04:00+03:00

2025-06-15T20:04:00+03:00

2025-06-15T20:04:00+03:00

ростовская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения проник в здание администрации города Донецка в Ростовской области и украл пакет с полотенцами, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по региону. "Сотрудники полиции задержали злоумышленника, проникшего в здание администрации Донецка. Установлено, что фигурант в результате алкогольного опьянения повредил стеклопакет двери с задней стороны здания и проник в помещение, откуда похитил пакет с полотенцами", - говорится в сообщении. Инцидент произошел в воскресение, в результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250525/peterburg-2018996113.html

ростовская область

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ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия