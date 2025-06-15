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В Ростовской области пьяный мужчина вломился в здание администрации Донецка - РИА Новости, 15.06.2025
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20:04 15.06.2025
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В Ростовской области пьяный мужчина вломился в здание администрации Донецка
В Ростовской области пьяный мужчина вломился в здание администрации Донецка - РИА Новости, 15.06.2025
В Ростовской области пьяный мужчина вломился в здание администрации Донецка
Сотрудники полиции задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения проник в здание администрации города Донецка в Ростовской области и украл пакет РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T20:04:00+03:00
2025-06-15T20:04:00+03:00
ростовская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения проник в здание администрации города Донецка в Ростовской области и украл пакет с полотенцами, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по региону. "Сотрудники полиции задержали злоумышленника, проникшего в здание администрации Донецка. Установлено, что фигурант в результате алкогольного опьянения повредил стеклопакет двери с задней стороны здания и проник в помещение, откуда похитил пакет с полотенцами", - говорится в сообщении. Инцидент произошел в воскресение, в результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в ведомстве.
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ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Ростовская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
В Ростовской области пьяный мужчина вломился в здание администрации Донецка

Пьяный мужчина проник в здание администрации ростовского Донецка

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения проник в здание администрации города Донецка в Ростовской области и украл пакет с полотенцами, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по региону.
"Сотрудники полиции задержали злоумышленника, проникшего в здание администрации Донецка. Установлено, что фигурант в результате алкогольного опьянения повредил стеклопакет двери с задней стороны здания и проник в помещение, откуда похитил пакет с полотенцами", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел в воскресение, в результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в ведомстве.
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Ростовская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
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