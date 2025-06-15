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Число жертв атаки Ирана у Тель-Авива выросло до шести

Число жертв атаки Ирана у Тель-Авива выросло до шести - РИА Новости, 15.06.2025

Число жертв атаки Ирана у Тель-Авива выросло до шести

Число жертв в израильском городе Бат-Ям у Тель-Авива после атаки Ирана выросло до шести, сообщает израильский телеканал I24. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T08:29:00+03:00

2025-06-15T08:29:00+03:00

2025-06-15T09:03:00+03:00

в мире

иран

израиль

тель-авив

али хаменеи

корпус стражей исламской революции

магатэ

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Число жертв в израильском городе Бат-Ям у Тель-Авива после атаки Ирана выросло до шести, сообщает израильский телеканал I24. Ранее портал Ynet со ссылкой на службу скорой помощи Израиля MDA ("Маген Давид Адом") сообщил о четыре погибших. "Число погибших в Бат-Яме возросло до шести после того, как из-под завалов извлечены еще два тела", - говорится в сообщении телеканала. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. По сведениями израильских военных и разведки, исламская республика приблизилась к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ отмечало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по исламской республике и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Впоследствии израильские СМИ сообщили о десятках пострадавших на территории Израиля. Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана. Тегеран официально заявил США, Франции и Великобритании, что нанесет более масштабные удары по израильской территории. Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Атака на Тель-Авив Иранское госагентство SNN публикует кадры, как утверждается, из "сердца Тель-Авива", который атаковали иранские ракеты. 2025-06-15T08:29 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, израиль, тель-авив, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, магатэ, обострение конфликта между израилем и ираном