https://ria.ru/20250615/chekhiya-2022962332.html

Оппозиция Чехии претендует на 77 мест в парламенте, следует из опроса

Оппозиция Чехии претендует на 77 мест в парламенте, следует из опроса - РИА Новости, 15.06.2025

Оппозиция Чехии претендует на 77 мест в парламенте, следует из опроса

Оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан") претендует на 77 из 200 мест на выборах в парламент Чехии, которые назначены на 3-4 октября этого года, РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T15:01:00+03:00

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ПРАГА, 15 июн - РИА Новости. Оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан") претендует на 77 из 200 мест на выборах в парламент Чехии, которые назначены на 3-4 октября этого года, правящая коалиция SPOLU ("Вместе") может получить 52 мандата, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного агентством STEM по заказу телеканала CNN Prima NEWS. "Возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем оппозиционное движение ANO в исследовании, результаты которого опубликованы в воскресенье, получило поддержку 31,2% избирателей, что принесло бы ему в новом составе парламента 77 депутатских мандатов из 200 возможных. Правящая праволиберальная коалиция SPOLU, в состав которой входят Гражданская демократическая партия (ГДП), движение ТОР 09 и Христианские демократы, претендует на получение 21,6% голосов избирателей и 52 места в парламенте. Возглавляет коалицию лидер ГДП и премьер Петр Фиала. Третье место занимает популистское движение SPD ("Свобода и прямая демократия"), ему отдали предпочтение 13,1% респондентов, что принесло бы движению 28 мандатов", - говорится в комментарии агентства STEM к результатам исследования. На места в парламенте претендуют также поддерживающее правящую коалицию правоцентристское движение STAN ("Старосты и независимые"), которое может получить 10,6% и 23 мандата, Чешская пиратская партия - 6,7% и 12 мандатов, и коалиция левых сил, включая коммунистов, Stačilo! ("Достаточно!"), которой необходимо преодолеть пятипроцентный барьер для попадания в парламент - если она получит 5%, то может рассчитывать на восемь депутатских мест. Премьер Фиала, комментируя результаты исследования, заявил журналистам, что не удивлен показателями правящей коалиции SPOLU, на которые оказало влияние так называемое "дело о биткоинах", но верит в их возвращение "к укрепляющейся траектории". По данным агентства ЧТК, ранее осужденный за торговлю наркотиками, хищения и незаконное владение оружием Томаш Иржиковский по неизвестной причине пожертвовал министерству юстиции биткоины на общую сумму около одного миллиарда крон (около 45 миллионов долларов). Расследованием дела занимается Национальное управление по борьбе с организованной преступностью (НУБОП) под надзором генпрокуратуры в городе Оломоуце на востоке страны. В связи с этим делом глава минюста и член ГДП Павел Блажек ушел в отставку, на его место назначена адвокат и замглавы ГДП Эва Декруа. Исследование было проведено агентством STEM в период с 1 по 13 июня, в нем приняли участие свыше 1550 человек разного возраста, пола, вероисповедания, уровня образования, социального и профессионального положения, проживающие в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. О допустимых погрешностях не сообщается.

https://ria.ru/20250612/chekhiya-2022409956.html

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в мире, чехия, петр фиала, андрей бабиш