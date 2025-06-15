https://ria.ru/20250615/britanija-2022900642.html

Британия готова работать над урегулированием на Ближнем Востоке

Британия готова работать над урегулированием на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.06.2025

Британия готова работать над урегулированием на Ближнем Востоке

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна готова работать в ближайшие дни для поддержки дипломатического урегулирования на Ближнем Востоке... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T05:41:00+03:00

2025-06-15T05:41:00+03:00

2025-06-15T05:41:00+03:00

в мире

израиль

иран

ближний восток

кир стармер

дэвид лэмми

али хаменеи

оон

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна готова работать в ближайшие дни для поддержки дипломатического урегулирования на Ближнем Востоке на фоне ударов Ирана и Израиля, об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства. В публикации правительства сообщается, что премьер в субботу обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом аль-Саудом. "Премьер-министр проинформировал (наследного принца - ред.) о своих беседах с партнерами на данный момент и подтвердил, что Великобритания готова тесно сотрудничать со своими союзниками в ближайшие дни для поддержки дипломатического урегулирования", - говорится в сообщении на сайте правительства. Ранее глава МИД Британии Дэвид Лэмми заявил, что поговорил со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром и снова призвал к деэскалации напряжения на Ближнем Востоке на фоне военных действий между Израилем и Ираном. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по исламской республике и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и иранские власти вправе ответить на них.

https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html

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Кадры работы иранской ПВО в Тегеране Иранские СМИ, в частности агентство Tasnim, публикуют видео с работой иранской ПВО в Тегеране 2025-06-15T05:41 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, ближний восток, кир стармер, дэвид лэмми, али хаменеи, оон, корпус стражей исламской революции, магатэ, обострение конфликта между израилем и ираном