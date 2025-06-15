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В Костромской области умерла мукбанг-блогер Маришка Майонезик - РИА Новости, 15.06.2025
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19:09 15.06.2025 (обновлено: 19:46 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/blogersha-2022998449.html
В Костромской области умерла мукбанг-блогер Маришка Майонезик
В Костромской области умерла мукбанг-блогер Маришка Майонезик - РИА Новости, 15.06.2025
В Костромской области умерла мукбанг-блогер Маришка Майонезик
Блогер Маришка Майонезик, известная публикациями с поеданием на камеру калорийной пищи, скончалась в Костромской области, сообщили ее родственники в соцсетях. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T19:09:00+03:00
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костромская область
шарья
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Блогер Маришка Майонезик, известная публикациями с поеданием на камеру калорийной пищи, скончалась в Костромской области, сообщили ее родственники в соцсетях. Люди, представившиеся ее родственницами, рассказали, что молодая женщина скончалась 9 июня в больнице города Шарья Костромской области от острого панкреатита. У нее остался маленький сын. Смерть девушки подтвердила ведущая Telegram-канала "Доктор Павлова, эндокринолог". &quot;Умерла 28-летняя Маришка Майонезик, по паспорту Марина Кузьменко, блогер в стиле мокпан (или мукбанг) — то есть поедание вредной пищи в прямом эфире. Причина смерти — острый панкреатит. Девушку очень сильно жалко&quot;, — написала врач.В соцсетях у блогера были десятки тысяч подписчиков. Свои видео она начинала приветствием подписчиков, называя их "ребятушки", и рассказывала, что она сейчас будет есть, называя продукты в уменьшительной форме — например, майонезик, гречечка, хлебушек, морковочка, чесночок.
костромская область
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Наталья Макарова
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костромская область, шарья
Костромская область, Шарья
В Костромской области умерла мукбанг-блогер Маришка Майонезик

В Костромской области умерла блогер, поедавшая на камеру калорийную пищу

© Фото : соцсетиБлогер Маришка Майонезик (Марина Кузьменко)
Блогер Маришка Майонезик (Марина Кузьменко) - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Фото : соцсети
Блогер Маришка Майонезик (Марина Кузьменко). Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Блогер Маришка Майонезик, известная публикациями с поеданием на камеру калорийной пищи, скончалась в Костромской области, сообщили ее родственники в соцсетях.
Люди, представившиеся ее родственницами, рассказали, что молодая женщина скончалась 9 июня в больнице города Шарья Костромской области от острого панкреатита. У нее остался маленький сын.
Смерть девушки подтвердила ведущая Telegram-канала "Доктор Павлова, эндокринолог".
«

"Умерла 28-летняя Маришка Майонезик, по паспорту Марина Кузьменко, блогер в стиле мокпан (или мукбанг) — то есть поедание вредной пищи в прямом эфире. Причина смерти — острый панкреатит. Девушку очень сильно жалко", — написала врач.

В соцсетях у блогера были десятки тысяч подписчиков. Свои видео она начинала приветствием подписчиков, называя их "ребятушки", и рассказывала, что она сейчас будет есть, называя продукты в уменьшительной форме — например, майонезик, гречечка, хлебушек, морковочка, чесночок.
 
Костромская областьШарья
 
 
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