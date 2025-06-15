https://ria.ru/20250615/blogersha-2022998449.html

В Костромской области умерла мукбанг-блогер Маришка Майонезик

В Костромской области умерла мукбанг-блогер Маришка Майонезик - РИА Новости, 15.06.2025

В Костромской области умерла мукбанг-блогер Маришка Майонезик

Блогер Маришка Майонезик, известная публикациями с поеданием на камеру калорийной пищи, скончалась в Костромской области, сообщили ее родственники в соцсетях. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T19:09:00+03:00

2025-06-15T19:09:00+03:00

2025-06-15T19:46:00+03:00

костромская область

шарья

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Блогер Маришка Майонезик, известная публикациями с поеданием на камеру калорийной пищи, скончалась в Костромской области, сообщили ее родственники в соцсетях. Люди, представившиеся ее родственницами, рассказали, что молодая женщина скончалась 9 июня в больнице города Шарья Костромской области от острого панкреатита. У нее остался маленький сын. Смерть девушки подтвердила ведущая Telegram-канала "Доктор Павлова, эндокринолог". "Умерла 28-летняя Маришка Майонезик, по паспорту Марина Кузьменко, блогер в стиле мокпан (или мукбанг) — то есть поедание вредной пищи в прямом эфире. Причина смерти — острый панкреатит. Девушку очень сильно жалко", — написала врач.В соцсетях у блогера были десятки тысяч подписчиков. Свои видео она начинала приветствием подписчиков, называя их "ребятушки", и рассказывала, что она сейчас будет есть, называя продукты в уменьшительной форме — например, майонезик, гречечка, хлебушек, морковочка, чесночок.

костромская область

шарья

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

костромская область, шарья