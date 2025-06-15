https://ria.ru/20250615/biznes-2022902274.html

Эксперт рассказал, от чего зависит возвращение иностранных компаний

Эксперт рассказал, от чего зависит возвращение иностранных компаний - РИА Новости, 15.06.2025

Эксперт рассказал, от чего зависит возвращение иностранных компаний

Возможность возвращения иностранных компаний в Россию будет зависеть от того, повредит ли зависимость от их продуктов суверенитету страны, а также от того, как... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T06:06:00+03:00

2025-06-15T06:06:00+03:00

2025-06-15T06:06:00+03:00

экономика

технологии

россия

санкт-петербург

владимир путин

денис мантуров

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149750/28/1497502822_265:195:2985:1725_1920x0_80_0_0_fcf2316e3ffe8450020a88b733849229.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Возможность возвращения иностранных компаний в Россию будет зависеть от того, повредит ли зависимость от их продуктов суверенитету страны, а также от того, как бизнес уходил из РФ, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ генеральный директор АКРА Владимир Гусаков. "Возможность и условия возвращения в Россию ушедших иностранных компаний в первую очередь будут определять два фактора. Первый - наличие и необходимость развития российских аналогов для суверенитета нашей страны", - поделился мнением Гусаков. В случае, если государство решит, что зависимость от иностранного бизнеса или просто его значительная доля в какой-то отрасли может быть критична для суверенитета, то возвращение этого бизнеса маловероятно, считает эксперт. Второй фактор для возвращения - то, как бизнес уходил из страны. Например в ИТ-сфере клиенты зачастую сталкивались с абсолютной невозможностью использовать программное обеспечение ушедшего иностранного поставщика, полным прекращением техподдержки и так далее. Из-за этого российский бизнес был вынужден инвестировать значительные средства в создание отечественных аналогов. "Возвращение подобного иностранного бизнеса маловероятно на приемлемых для него условиях", - пояснил Гусаков. Но были и обратные примеры, когда зарубежный поставщик даже после формального ухода не разрывал отношения с российскими клиентами. Тогда и условия возвращения для них, вероятно, могут быть более мягкими, заключил Гусаков Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250513/putin-2016697287.html

https://ria.ru/20250614/manturov-2022776456.html

https://ria.ru/20250610/it-2021916858.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, санкт-петербург, владимир путин, денис мантуров, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)