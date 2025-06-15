Эксперт рассказал, от чего зависит возвращение иностранных компаний
Гусаков: возвращение компаний зависит от наличия российских аналогов продукции
Современный офис в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Возможность возвращения иностранных компаний в Россию будет зависеть от того, повредит ли зависимость от их продуктов суверенитету страны, а также от того, как бизнес уходил из РФ, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ генеральный директор АКРА Владимир Гусаков.
"Возможность и условия возвращения в Россию ушедших иностранных компаний в первую очередь будут определять два фактора. Первый - наличие и необходимость развития российских аналогов для суверенитета нашей страны", - поделился мнением Гусаков.
В случае, если государство решит, что зависимость от иностранного бизнеса или просто его значительная доля в какой-то отрасли может быть критична для суверенитета, то возвращение этого бизнеса маловероятно, считает эксперт.
Второй фактор для возвращения - то, как бизнес уходил из страны. Например в ИТ-сфере клиенты зачастую сталкивались с абсолютной невозможностью использовать программное обеспечение ушедшего иностранного поставщика, полным прекращением техподдержки и так далее. Из-за этого российский бизнес был вынужден инвестировать значительные средства в создание отечественных аналогов. "Возвращение подобного иностранного бизнеса маловероятно на приемлемых для него условиях", - пояснил Гусаков.
Но были и обратные примеры, когда зарубежный поставщик даже после формального ухода не разрывал отношения с российскими клиентами. Тогда и условия возвращения для них, вероятно, могут быть более мягкими, заключил Гусаков
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.