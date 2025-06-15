https://ria.ru/20250615/bespilotnik--2022912171.html
Над Крымом сбили украинский беспилотник
Над Крымом сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 15.06.2025
Над Крымом сбили украинский беспилотник
ПВО России около 07.10 мск уничтожила украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T08:23:00+03:00
2025-06-15T08:23:00+03:00
2025-06-15T08:36:00+03:00
республика крым
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ПВО России около 07.10 мск уничтожила украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Около 07.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250614/nevinnomyssk-2022747607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, россия, безопасность
Республика Крым, Россия, Безопасность
Над Крымом сбили украинский беспилотник
ПВО сбила украинский беспилотник над Крымом