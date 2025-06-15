Акции Израиля упали в первый день торгов после начала ударов по Ирану
Акции Израиля упали на 1,5% в первый день торгов после начала ударов по Ирану
© Фото : соцсетиДым на месте израильского авиаудара в Тегеране
© Фото : соцсети
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Израильские акции упали в первый день торгов после того, как Израиль начал авиаудары по Ирану, передает агентство Bloomberg.
"Израильские акции упали в первый день торгов после того, как правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху начало авиаудары по Ирану", - говорится в публикации.
По данным агентства, индекс ТА-35 упал на 1,5%
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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