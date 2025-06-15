https://ria.ru/20250615/aktsii-2022979125.html

Акции Израиля упали в первый день торгов после начала ударов по Ирану

Акции Израиля упали в первый день торгов после начала ударов по Ирану - РИА Новости, 15.06.2025

Акции Израиля упали в первый день торгов после начала ударов по Ирану

Израильские акции упали в первый день торгов после того, как Израиль начал авиаудары по Ирану, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T11:25:00+03:00

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2025-06-15T17:04:00+03:00

в мире

иран

израиль

тегеран (город)

биньямин нетаньяху

али хаменеи

корпус стражей исламской революции

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Израильские акции упали в первый день торгов после того, как Израиль начал авиаудары по Ирану, передает агентство Bloomberg. "Израильские акции упали в первый день торгов после того, как правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху начало авиаудары по Ирану", - говорится в публикации. По данным агентства, индекс ТА-35 упал на 1,5% В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, иран, израиль, тегеран (город), биньямин нетаньяху, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном