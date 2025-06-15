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Акции Израиля упали в первый день торгов после начала ударов по Ирану - РИА Новости, 15.06.2025
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11:25 15.06.2025 (обновлено: 17:04 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/aktsii-2022979125.html
Акции Израиля упали в первый день торгов после начала ударов по Ирану
Акции Израиля упали в первый день торгов после начала ударов по Ирану - РИА Новости, 15.06.2025
Акции Израиля упали в первый день торгов после начала ударов по Ирану
Израильские акции упали в первый день торгов после того, как Израиль начал авиаудары по Ирану, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T11:25:00+03:00
2025-06-15T17:04:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
биньямин нетаньяху
али хаменеи
корпус стражей исламской революции
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Израильские акции упали в первый день торгов после того, как Израиль начал авиаудары по Ирану, передает агентство Bloomberg. "Израильские акции упали в первый день торгов после того, как правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху начало авиаудары по Ирану", - говорится в публикации. По данным агентства, индекс ТА-35 упал на 1,5% В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), биньямин нетаньяху, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Биньямин Нетаньяху, Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Акции Израиля упали в первый день торгов после начала ударов по Ирану

Акции Израиля упали на 1,5% в первый день торгов после начала ударов по Ирану

© Фото : соцсетиДым на месте израильского авиаудара в Тегеране
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Израильские акции упали в первый день торгов после того, как Израиль начал авиаудары по Ирану, передает агентство Bloomberg.
"Израильские акции упали в первый день торгов после того, как правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху начало авиаудары по Ирану", - говорится в публикации.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
На Западе раскрыли план Нетаньяху после атаки на Иран
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По данным агентства, индекс ТА-35 упал на 1,5%
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Разрушения в Тегеране после ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Израиль задействовал 200 самолетов для ударов по Ирану
13 июня, 08:17
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Биньямин НетаньяхуАли ХаменеиКорпус стражей исламской революцииОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
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