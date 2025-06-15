https://ria.ru/20250615/aeroport-2022923258.html

В аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска ввели ограничения

В аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска ввели ограничения - РИА Новости, 15.06.2025

В аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска ввели ограничения

Временные ограничения введены на работу аэропортов Ижевска, Казани и Нижнекамска для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T09:29:00+03:00

2025-06-15T09:29:00+03:00

2025-06-15T09:35:00+03:00

ижевск

казань

нижнекамск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропортов Ижевска, Казани и Нижнекамска для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Ижевска, Казани, Нижнекамска. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - говорится в сообщении представителя.Он подчеркнул, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250615/tambov-2022905296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ижевск, казань, нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия