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Зюганов высказался о присоединении Западной Украины к СССР

Зюганов высказался о присоединении Западной Украины к СССР - РИА Новости, 15.06.2025

Зюганов высказался о присоединении Западной Украины к СССР

Присоединение Западной Украины и Бессарабии к территории СССР в 1939 году было абсолютно обоснованным и исключительно грамотным военно-стратегическим решением,... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-14T18:07:00+03:00

2025-06-14T18:07:00+03:00

2025-06-15T02:05:00+03:00

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Присоединение Западной Украины и Бессарабии к территории СССР в 1939 году было абсолютно обоснованным и исключительно грамотным военно-стратегическим решением, с помощью которого западная граница была отодвинута на 200-250 километров, заявил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Ранее бывший председатель правительства России Сергей Степашин в интервью сайту "Аргументы и факты" заявил, что присоединение территории Западной Украины и особенно Бессарабии к СССР в 1939 году было ошибкой. По его словам, граница была отодвинута на запад, но при этом ее не успели оборудовать. Он добавил, что во время войны именно Западная Украина и в меньшей степени Западная Белоруссия и Бессарабия стали "нашей фрондой". "По пакту Молотова-Риббентропа мы передвинули западную границу на 200-250 километров. Это было историческое решение, оно было абсолютно обоснованным и исключительно грамотным. Если бы фашисты начинали войну с эстонской границы, то они бы через неделю были у стен Ленинграда. И нам не помогли бы ни Пулковские высоты, ни Ладога, которые еще были не заняты", - считает Зюганов. По словам лидера КПРФ, если бы немецкие солдаты наступали на Минск до того, как граница была отодвинута, то в Москве они оказались бы гораздо раньше. Он уточнил, что это касается и южного фланга. "А если бы им (немецким солдатам - ред.) удалось захватить Сталинград и перерезать Волгу, а 80% советских моторов, в том числе моторы самолетов, танков, машин, мотоциклов снабжались бакинской нефтью. То есть мы бы остались без горючего, и ситуация была бы тогда катастрофическая. Мы бы не сумели и не успели подтянуть сибирские дивизии под Москву, которые спасли обстановку. Вот с точки зрения военно-стратегической, что означало это решение", - предположил Зюганов.

https://ria.ru/20250519/stepashin-2017736311.html

https://ria.ru/20250215/zhirinovskij-1999517608.html

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в мире, ссср, москва, россия, геннадий зюганов, сергей степашин