https://ria.ru/20250614/zhitel-2022772932.html

При украинском обстреле в Херсонской области пострадал мирный житель

При украинском обстреле в Херсонской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 14.06.2025

При украинском обстреле в Херсонской области пострадал мирный житель

Мирный житель города Новая Каховка ранен при обстреле со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 39 артиллерийских ударов по населенным пунктам... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T09:42:00+03:00

2025-06-14T09:42:00+03:00

2025-06-14T09:43:00+03:00

новая каховка

херсонская область

днепр (река)

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК, 14 июн - РИА Новости. Мирный житель города Новая Каховка ранен при обстреле со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 39 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ в Новой Каховке один мирный житель получил ранения. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 удара из ствольной артиллерии. Еще 17 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За день под огонь ВСУ попали 9 населенных пунктов области: Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Казачьи Лагеря, Малая Лепетиха, Алешки, Корсунка, Великая Лепетиха, Днепряны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

херсонская область

днепр (река)

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новая каховка, херсонская область , днепр (река), вооруженные силы украины