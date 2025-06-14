https://ria.ru/20250614/zelenskiy-2022828534.html

Зеленский набросился на Рубио из-за поздравления россиян

Зеленский набросился на Рубио из-за поздравления россиян - РИА Новости, 14.06.2025

Зеленский набросился на Рубио из-за поздравления россиян

Владимир Зеленский устроил истерику из-за того, что госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с праздником, пишет Страна.ua. "Да, я воспринимаю не с... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T16:42:00+03:00

2025-06-14T16:42:00+03:00

2025-06-14T16:42:00+03:00

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский устроил истерику из-за того, что госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с праздником, пишет Страна.ua. "Да, я воспринимаю не с большим позитивом, когда люди хотят забрать независимость у Украины, а наша партнерская страна - Соединенные Штаты - их поздравляют с таким днем", — сказал он. В четверг Рубио поздравил россиян с государственным праздником. Кроме того, он подтвердил стремление Вашингтона к взаимодействию с Москвой для урегулирования конфликта с Киевом и выразил надежду, что это будет способствовать развитию более выгодных отношений между державами. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал положительной новостью поздравление от американского госсекретаря.

https://ria.ru/20250614/zelenskiy-2022819421.html

https://ria.ru/20250614/dubinskiy-2022761529.html

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