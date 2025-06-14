Зеленский набросился на Рубио из-за поздравления россиян
Зеленскому не понравилось, что Рубио поздравил россиян с Днем России
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский устроил истерику из-за того, что госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с праздником, пишет Страна.ua.
"Да, я воспринимаю не с большим позитивом, когда люди хотят забрать независимость у Украины, а наша партнерская страна - Соединенные Штаты - их поздравляют с таким днем", — сказал он.
"Да, я воспринимаю не с большим позитивом, когда люди хотят забрать независимость у Украины, а наша партнерская страна - Соединенные Штаты - их поздравляют с таким днем", — сказал он.
В четверг Рубио поздравил россиян с государственным праздником. Кроме того, он подтвердил стремление Вашингтона к взаимодействию с Москвой для урегулирования конфликта с Киевом и выразил надежду, что это будет способствовать развитию более выгодных отношений между державами.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал положительной новостью поздравление от американского госсекретаря.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал положительной новостью поздравление от американского госсекретаря.