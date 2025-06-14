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Зеленский набросился на Рубио из-за поздравления россиян - РИА Новости, 14.06.2025
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16:42 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/zelenskiy-2022828534.html
Зеленский набросился на Рубио из-за поздравления россиян
Зеленский набросился на Рубио из-за поздравления россиян - РИА Новости, 14.06.2025
Зеленский набросился на Рубио из-за поздравления россиян
Владимир Зеленский устроил истерику из-за того, что госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с праздником, пишет Страна.ua. "Да, я воспринимаю не с... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T16:42:00+03:00
2025-06-14T16:42:00+03:00
в мире
сша
украина
марко рубио
россия
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский устроил истерику из-за того, что госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с праздником, пишет Страна.ua. "Да, я воспринимаю не с большим позитивом, когда люди хотят забрать независимость у Украины, а наша партнерская страна - Соединенные Штаты - их поздравляют с таким днем", — сказал он. В четверг Рубио поздравил россиян с государственным праздником. Кроме того, он подтвердил стремление Вашингтона к взаимодействию с Москвой для урегулирования конфликта с Киевом и выразил надежду, что это будет способствовать развитию более выгодных отношений между державами. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал положительной новостью поздравление от американского госсекретаря.
https://ria.ru/20250614/zelenskiy-2022819421.html
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в мире, сша, украина, марко рубио, россия
В мире, США, Украина, Марко Рубио, Россия
Зеленский набросился на Рубио из-за поздравления россиян

Зеленскому не понравилось, что Рубио поздравил россиян с Днем России

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский устроил истерику из-за того, что госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с праздником, пишет Страна.ua.

"Да, я воспринимаю не с большим позитивом, когда люди хотят забрать независимость у Украины, а наша партнерская страна - Соединенные Штаты - их поздравляют с таким днем", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Заявление Хегсета вызвало недоумение у Зеленского
Вчера, 15:22
В четверг Рубио поздравил россиян с государственным праздником. Кроме того, он подтвердил стремление Вашингтона к взаимодействию с Москвой для урегулирования конфликта с Киевом и выразил надежду, что это будет способствовать развитию более выгодных отношений между державами.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал положительной новостью поздравление от американского госсекретаря.
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
В Киеве раскрыли, какой неожиданный удар получила Украина в День России
Вчера, 08:23
 
В миреСШАУкраинаМарко РубиоРоссия
 
 
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