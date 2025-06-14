https://ria.ru/20250614/zelenskiy-2022827729.html

Журналист сообщил Зеленскому плохие новости после слов о России и США

Журналист сообщил Зеленскому плохие новости после слов о России и США - РИА Новости, 14.06.2025

Журналист сообщил Зеленскому плохие новости после слов о России и США

США забыли об Украине, так как их волнуют другие вопросы, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х, комментируя слова Владимира Зеленского о "теплых отношениях"... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T16:38:00+03:00

2025-06-14T16:38:00+03:00

2025-06-14T16:38:00+03:00

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чей боуз

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. США забыли об Украине, так как их волнуют другие вопросы, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х, комментируя слова Владимира Зеленского о "теплых отношениях" между Вашингтоном и Москвой."Вероятно, он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) чувствует себя немного обделенным вниманием, поскольку США заняты другими делами", — отметил он.Ранее Зеленский обвинил США в том, что они переориентировали на Ближний Восток 20 тысяч ракет-перехватчиков, которые должны были усилить защиту Украины.Чрезвычайный и полномочный посол России Александр Яковенко в пятницу предположил, что военный конфликт Ирана и Израиля может привести к стремительному отходу США от украинской проблематики и росту усилий Вашингтона по нормализации связей с Москвой.

https://ria.ru/20250614/zelenskiy-2022812688.html

https://ria.ru/20250614/zelenskiy-2022801758.html

сша

россия

украина

иран

израиль

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