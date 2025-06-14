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Журналист сообщил Зеленскому плохие новости после слов о России и США - РИА Новости, 14.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:38 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/zelenskiy-2022827729.html
Журналист сообщил Зеленскому плохие новости после слов о России и США
Журналист сообщил Зеленскому плохие новости после слов о России и США - РИА Новости, 14.06.2025
Журналист сообщил Зеленскому плохие новости после слов о России и США
США забыли об Украине, так как их волнуют другие вопросы, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х, комментируя слова Владимира Зеленского о "теплых отношениях"... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T16:38:00+03:00
2025-06-14T16:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
владимир зеленский
чей боуз
александр яковенко
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. США забыли об Украине, так как их волнуют другие вопросы, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х, комментируя слова Владимира Зеленского о "теплых отношениях" между Вашингтоном и Москвой."Вероятно, он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) чувствует себя немного обделенным вниманием, поскольку США заняты другими делами", — отметил он.Ранее Зеленский обвинил США в том, что они переориентировали на Ближний Восток 20 тысяч ракет-перехватчиков, которые должны были усилить защиту Украины.Чрезвычайный и полномочный посол России Александр Яковенко в пятницу предположил, что военный конфликт Ирана и Израиля может привести к стремительному отходу США от украинской проблематики и росту усилий Вашингтона по нормализации связей с Москвой.
https://ria.ru/20250614/zelenskiy-2022812688.html
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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, чей боуз, александр яковенко, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Александр Яковенко, Иран, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Журналист сообщил Зеленскому плохие новости после слов о России и США

Боуз: Зеленский чувствует себя обделенным вниманием, так как США заняты другим

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. США забыли об Украине, так как их волнуют другие вопросы, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х, комментируя слова Владимира Зеленского о "теплых отношениях" между Вашингтоном и Москвой.
"Вероятно, он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) чувствует себя немного обделенным вниманием, поскольку США заняты другими делами", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Зеленский рассказал, какой удар США нанесли по Украине
Вчера, 14:52
Ранее Зеленский обвинил США в том, что они переориентировали на Ближний Восток 20 тысяч ракет-перехватчиков, которые должны были усилить защиту Украины.
Чрезвычайный и полномочный посол России Александр Яковенко в пятницу предположил, что военный конфликт Ирана и Израиля может привести к стремительному отходу США от украинской проблематики и росту усилий Вашингтона по нормализации связей с Москвой.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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Вчера, 14:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийЧей БоузАлександр ЯковенкоИранИзраильОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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