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Заявление Хегсета вызвало недоумение у Зеленского - РИА Новости, 14.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:22 14.06.2025 (обновлено: 22:11 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/zelenskiy-2022819421.html
Заявление Хегсета вызвало недоумение у Зеленского
Заявление Хегсета вызвало недоумение у Зеленского - РИА Новости, 14.06.2025
Заявление Хегсета вызвало недоумение у Зеленского
Высказывания главы Пентагоны Пита Хегсета об Украине деморализуют, заявил Владимир Зеленский в интервью Newsmax. "Эти слова министра обороны США — они иногда... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T15:22:00+03:00
2025-06-14T22:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир зеленский
украина
киев
министерство обороны сша
дональд трамп
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Высказывания главы Пентагоны Пита Хегсета об Украине деморализуют, заявил Владимир Зеленский в интервью Newsmax. "Эти слова министра обороны США — они иногда больнее пуль. Потому что они бьют по моральному духу Украины", — сказал он. Вероятность того, что Киев может остаться в одиночестве, воспринимается очень болезненно и "точно не подбадривает людей", добавил Зеленский. Во вторник Хегсет заявил, что США в бюджете на 2026 финансовый год сократят средства, предназначенные для закупки нового вооружения для Украины. Он добавил, что, согласно позиции администрации президента США Дональда Трампа, мирное урегулирование конфликта путем переговоров отвечает как интересам обеих сторон конфликта, так и Вашингтона.
https://ria.ru/20250614/zelenskiy-2022812688.html
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в мире, сша, владимир зеленский, украина, киев, министерство обороны сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Министерство обороны США, Дональд Трамп
Заявление Хегсета вызвало недоумение у Зеленского

Зеленский: высказывания Хегсета об Украине деморализуют Киев

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Высказывания главы Пентагоны Пита Хегсета об Украине деморализуют, заявил Владимир Зеленский в интервью Newsmax.

"Эти слова министра обороны США — они иногда больнее пуль. Потому что они бьют по моральному духу Украины", — сказал он.
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Вероятность того, что Киев может остаться в одиночестве, воспринимается очень болезненно и "точно не подбадривает людей", добавил Зеленский.

Во вторник Хегсет заявил, что США в бюджете на 2026 финансовый год сократят средства, предназначенные для закупки нового вооружения для Украины. Он добавил, что, согласно позиции администрации президента США Дональда Трампа, мирное урегулирование конфликта путем переговоров отвечает как интересам обеих сторон конфликта, так и Вашингтона.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВладимир ЗеленскийУкраинаКиевМинистерство обороны СШАДональд Трамп
 
 
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