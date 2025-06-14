https://ria.ru/20250614/zelenskiy-2022812688.html

Зеленский рассказал, какой удар США нанесли по Украине

Зеленский рассказал, какой удар США нанесли по Украине - РИА Новости, 14.06.2025

Зеленский рассказал, какой удар США нанесли по Украине

"США передали эти ракеты другим из-за ситуации на Ближнем Востоке. И для нас это был удар. Но вместе с тем стало понятно, что израильская операция... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T14:52:00+03:00

2025-06-14T14:52:00+03:00

2025-06-14T14:52:00+03:00

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иран

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владимир зеленский

сша

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. США переориентировали на Ближний Восток 20 тысяч ракет-перехватчиков, которые должны были усилить защиту Украины, цитирует Владимира Зеленского украинский 24 канал. "США передали эти ракеты другим из-за ситуации на Ближнем Востоке. И для нас это был удар. Но вместе с тем стало понятно, что израильская операция приближается", — сказал он. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.

https://ria.ru/20250614/zelenskiy-2022801758.html

https://ria.ru/20250614/nastuplenie-2022778469.html

иран

израиль

ближний восток

сша

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в мире, иран, израиль, ближний восток, владимир зеленский, сша