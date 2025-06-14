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"Очень скоро": в Британии раскрыли, как США поставят Зеленского на место - РИА Новости, 14.06.2025
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07:05 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/zelenskiy-2022754795.html
"Очень скоро": в Британии раскрыли, как США поставят Зеленского на место
"Очень скоро": в Британии раскрыли, как США поставят Зеленского на место - РИА Новости, 14.06.2025
"Очень скоро": в Британии раскрыли, как США поставят Зеленского на место
Владимиру Зеленскому придется смириться с тем фактом, что из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном США прекратят оказывать Украине военную помощь в... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T07:05:00+03:00
2025-06-14T07:05:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
владимир зеленский
александр меркурис
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется смириться с тем фактом, что из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном США прекратят оказывать Украине военную помощь в пользу Тель-Авива, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Зеленский все еще надеется получить большую финансовую помощь от США. Но очень скоро им придется расставлять приоритеты из-за конфликта на Ближнем Востоке. И конечно же они (США. — Прим. ред.) выберут Израиль, а не Украину", — сказал он.Аналитик также отметил, что даже если у США и будет желание продолжать поддерживать Киев, то ему будут доставаться небольшие партии оружия, которые не сыграют никакой роли.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев" в ночь на 13 июня. Силы ВВС нанесли удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
https://ria.ru/20250613/ataki-2022713344.html
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сша
израиль
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в мире, сша, израиль, иран, владимир зеленский, александр меркурис, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, США, Израиль, Иран, Владимир Зеленский, Александр Меркурис, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
"Очень скоро": в Британии раскрыли, как США поставят Зеленского на место

Меркурис: США откажутся от поддержки Украины в пользу Израиля

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется смириться с тем фактом, что из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном США прекратят оказывать Украине военную помощь в пользу Тель-Авива, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Зеленский все еще надеется получить большую финансовую помощь от США. Но очень скоро им придется расставлять приоритеты из-за конфликта на Ближнем Востоке. И конечно же они (США. — Прим. ред.) выберут Израиль, а не Украину", — сказал он.
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На Западе раскрыли, что ждет США после атак Израиля и Украины
Вчера, 21:34
Аналитик также отметил, что даже если у США и будет желание продолжать поддерживать Киев, то ему будут доставаться небольшие партии оружия, которые не сыграют никакой роли.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев" в ночь на 13 июня. Силы ВВС нанесли удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
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В миреСШАИзраильИранВладимир ЗеленскийАлександр МеркурисОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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