https://ria.ru/20250614/zelenskiy-2022754795.html

"Очень скоро": в Британии раскрыли, как США поставят Зеленского на место

"Очень скоро": в Британии раскрыли, как США поставят Зеленского на место - РИА Новости, 14.06.2025

"Очень скоро": в Британии раскрыли, как США поставят Зеленского на место

Владимиру Зеленскому придется смириться с тем фактом, что из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном США прекратят оказывать Украине военную помощь в... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T07:05:00+03:00

2025-06-14T07:05:00+03:00

2025-06-14T07:05:00+03:00

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израиль

иран

владимир зеленский

александр меркурис

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется смириться с тем фактом, что из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном США прекратят оказывать Украине военную помощь в пользу Тель-Авива, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Зеленский все еще надеется получить большую финансовую помощь от США. Но очень скоро им придется расставлять приоритеты из-за конфликта на Ближнем Востоке. И конечно же они (США. — Прим. ред.) выберут Израиль, а не Украину", — сказал он.Аналитик также отметил, что даже если у США и будет желание продолжать поддерживать Киев, то ему будут доставаться небольшие партии оружия, которые не сыграют никакой роли.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев" в ночь на 13 июня. Силы ВВС нанесли удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.

https://ria.ru/20250613/ataki-2022713344.html

https://ria.ru/20250613/ssha-2022662758.html

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в мире, сша, израиль, иран, владимир зеленский, александр меркурис, обострение конфликта между израилем и ираном