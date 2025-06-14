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Жена Аскольда Запашного ждет возможности улететь из Израиля

Жена Аскольда Запашного ждет возможности улететь из Израиля - РИА Новости, 14.06.2025

Жена Аскольда Запашного ждет возможности улететь из Израиля

Народный артист РФ, дрессировщик Аскольд Запашный сообщил РИА Новости, что его жена Элен, находящаяся в Израиле, ждет возможности улететь обратно в Россию. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T22:47:00+03:00

2025-06-14T22:47:00+03:00

2025-06-14T22:47:00+03:00

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армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Народный артист РФ, дрессировщик Аскольд Запашный сообщил РИА Новости, что его жена Элен, находящаяся в Израиле, ждет возможности улететь обратно в Россию. "Она полетела по делам в Хайфу, сейчас ищем возможность, чтобы она могла улететь обратно", - сказал Запашный. Артист отметил, что его супруга находится в безопасности. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, израиль, иран, россия, аскольд запашный, корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал), обострение конфликта между израилем и ираном