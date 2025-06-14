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СМИ: утренний взрыв в Тегеране произошел рядом с ангаром для истребителей

СМИ: утренний взрыв в Тегеране произошел рядом с ангаром для истребителей - РИА Новости, 14.06.2025

СМИ: утренний взрыв в Тегеране произошел рядом с ангаром для истребителей

Утренний взрыв в аэропорту Мехрабад в Тегеране произошел рядом с ангаром для истребителей, инфраструктура и взлетно-посадочная полоса не повреждены, сообщает... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T09:14:00+03:00

2025-06-14T09:14:00+03:00

2025-06-14T10:13:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 14 июн – РИА Новости. Утренний взрыв в аэропорту Мехрабад в Тегеране произошел рядом с ангаром для истребителей, инфраструктура и взлетно-посадочная полоса не повреждены, сообщает госагентство Tasnim."В докладе государственного корреспондента указано, что взрыв произошел в стороне от взлетно-посадочной полосы, основных зданий и ключевой инфраструктуры аэропорта. Взрыв произошел рядом с терминалом №4, вблизи ангаров с истребителями и объектов с машинным оборудованием", – говорится в сообщении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры подготовки летного состава и технических групп к ударам по Ирану Кадры подготовки летного состава и технических групп к ударам по Ирану. 2025-06-14T09:14 true PT0M38S

Последствия атаки Израиля на Тегеран Звуки нескольких взрывов были слышны в Тегеране, передает Tasnim. 2025-06-14T09:14 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тегеран (город), израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире, али хаменеи