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Вернувшийся из плена российский боец рассказал о планах вернуться на фронт
Вернувшийся из плена российский боец рассказал о планах вернуться на фронт - РИА Новости, 14.06.2025
Вернувшийся из плена российский боец рассказал о планах вернуться на фронт
Один из вернувшихся с подконтрольной Киеву территории российских военнослужащих рассказал РИА Новости, что пока не может поверить, что наконец-то оказался дома, РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T22:43:00+03:00
2025-06-14T22:43:00+03:00
2025-06-14T22:43:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Один из вернувшихся с подконтрольной Киеву территории российских военнослужащих рассказал РИА Новости, что пока не может поверить, что наконец-то оказался дома, в будущем он планирует вернуться на фронт, чтобы приблизить победу России. "Пока еще таких ощущений нет. Еще и даже не верится... Планы на будущее - взять автомат и пойти опять воевать, чтобы одержать победу", - сказал он. Другой военнослужащий признался, что очень рад своему возвращению и у него все хорошо. Ранее Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории очередной группы российских военнослужащих в рамках стамбульских договорённостей от 2 июня. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Российские бойцы изначально были переправлены в Белоруссию, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь, а затем на самолёте прибыли в один из аэропортов Московской области. В РФ они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.
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Кадры с российскими военными, вернувшимися с подконтрольной Киеву территории
Самолет с группой вернувшихся с подконтрольной Киеву территории российских военных приземлился в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.
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россия, белоруссия, вооруженные силы украины, общество, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, Общество, Украина
Вернувшийся из плена российский боец рассказал о планах вернуться на фронт
Российский боец рассказал о планах вернуться на фронт, чтобы приблизить победу