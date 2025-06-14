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Вернувшийся из плена российский боец рассказал о планах вернуться на фронт - РИА Новости, 14.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:43 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/voennosluzhaschij-2022873955.html
Вернувшийся из плена российский боец рассказал о планах вернуться на фронт
Вернувшийся из плена российский боец рассказал о планах вернуться на фронт - РИА Новости, 14.06.2025
Вернувшийся из плена российский боец рассказал о планах вернуться на фронт
Один из вернувшихся с подконтрольной Киеву территории российских военнослужащих рассказал РИА Новости, что пока не может поверить, что наконец-то оказался дома, РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T22:43:00+03:00
2025-06-14T22:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белоруссия
вооруженные силы украины
общество
украина
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Один из вернувшихся с подконтрольной Киеву территории российских военнослужащих рассказал РИА Новости, что пока не может поверить, что наконец-то оказался дома, в будущем он планирует вернуться на фронт, чтобы приблизить победу России. "Пока еще таких ощущений нет. Еще и даже не верится... Планы на будущее - взять автомат и пойти опять воевать, чтобы одержать победу", - сказал он. Другой военнослужащий признался, что очень рад своему возвращению и у него все хорошо. Ранее Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории очередной группы российских военнослужащих в рамках стамбульских договорённостей от 2 июня. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Российские бойцы изначально были переправлены в Белоруссию, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь, а затем на самолёте прибыли в один из аэропортов Московской области. В РФ они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.
https://ria.ru/20250614/boets-2022869138.html
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Кадры с российскими военными, вернувшимися с подконтрольной Киеву территории
Самолет с группой вернувшихся с подконтрольной Киеву территории российских военных приземлился в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.
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россия, белоруссия, вооруженные силы украины, общество, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, Общество, Украина
Вернувшийся из плена российский боец рассказал о планах вернуться на фронт

Российский боец рассказал о планах вернуться на фронт, чтобы приблизить победу

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Один из вернувшихся с подконтрольной Киеву территории российских военнослужащих рассказал РИА Новости, что пока не может поверить, что наконец-то оказался дома, в будущем он планирует вернуться на фронт, чтобы приблизить победу России.
"Пока еще таких ощущений нет. Еще и даже не верится... Планы на будущее - взять автомат и пойти опять воевать, чтобы одержать победу", - сказал он.
Другой военнослужащий признался, что очень рад своему возвращению и у него все хорошо.
Ранее Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории очередной группы российских военнослужащих в рамках стамбульских договорённостей от 2 июня. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Российские бойцы изначально были переправлены в Белоруссию, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь, а затем на самолёте прибыли в один из аэропортов Московской области. В РФ они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.
Военнослужащие вооруженных сил РФ, вернувшиеся из украинского плена - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Российский военный, вернувшийся из плена, поделился планами на будущее
Вчера, 21:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелоруссияВооруженные силы УкраиныОбществоУкраина
 
 
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