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"Не бушевал бы". На Западе дали действенный совет по Украине - РИА Новости, 14.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:04 14.06.2025 (обновлено: 23:15 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/ukraina-2022875413.html
"Не бушевал бы". На Западе дали действенный совет по Украине
"Не бушевал бы". На Западе дали действенный совет по Украине - РИА Новости, 14.06.2025
"Не бушевал бы". На Западе дали действенный совет по Украине
Читатели чешской газеты Lidovky активно обсуждают позицию стран Запада по украинскому конфликту и нежелание ЕС убедить ВСУ сложить оружие. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T23:04:00+03:00
2025-06-14T23:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
сергей лавров
нато
евросоюз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Читатели чешской газеты Lidovky активно обсуждают позицию стран Запада по украинскому конфликту и нежелание ЕС убедить ВСУ сложить оружие."Подумать? Да политики Европейского Союза и НАТО не способны даже на мимолетное раздумье. Если бы они думали, то конфликт не бушевал бы у нас "за забором". На мой взгляд, этих политиков судить надо, и каждый заслуживает пожизненного запрета на работу в политике", — написал комментатор."Нынешний украинский режим чтит своих нацистов времен Второй мировой как национальных героев и отказывается извиняться за геноцид, который творили украинцы во имя украинского нацизма во время Второй мировой войны. Вот вам голые факты", — отметил другой."Правильная статья. Все это уже давно ясно. Но боюсь, что большинство не способно взглянуть на события без эмоций и захочет, чтобы Украина воевала до конца", — поделился мнением еще один пользователь."Конфликт не бесплатен. Уничтожение Украины для Запада — любимый "сопутствующий ущерб", — заключил другой читатель.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250614/ukraina-2022868162.html
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украина, в мире, россия, сергей лавров, нато, евросоюз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Вооруженные силы Украины

"Не бушевал бы". На Западе дали действенный совет по Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Читатели чешской газеты Lidovky активно обсуждают позицию стран Запада по украинскому конфликту и нежелание ЕС убедить ВСУ сложить оружие.
"Подумать? Да политики Европейского Союза и НАТО не способны даже на мимолетное раздумье. Если бы они думали, то конфликт не бушевал бы у нас "за забором". На мой взгляд, этих политиков судить надо, и каждый заслуживает пожизненного запрета на работу в политике", — написал комментатор.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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"Нынешний украинский режим чтит своих нацистов времен Второй мировой как национальных героев и отказывается извиняться за геноцид, который творили украинцы во имя украинского нацизма во время Второй мировой войны. Вот вам голые факты", — отметил другой.
"Правильная статья. Все это уже давно ясно. Но боюсь, что большинство не способно взглянуть на события без эмоций и захочет, чтобы Украина воевала до конца", — поделился мнением еще один пользователь.
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Журналист сообщил Зеленскому плохие новости после слов о России и США
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"Конфликт не бесплатен. Уничтожение Украины для Запада — любимый "сопутствующий ущерб", — заключил другой читатель.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Министр обороны США Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Шеф Пентагона заявил о переброске средств ПВО с Украины на Ближний Восток
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияСергей ЛавровНАТОЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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