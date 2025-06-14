https://ria.ru/20250614/ukraina-2022875413.html

"Не бушевал бы". На Западе дали действенный совет по Украине

"Не бушевал бы". На Западе дали действенный совет по Украине - РИА Новости, 14.06.2025

"Не бушевал бы". На Западе дали действенный совет по Украине

Читатели чешской газеты Lidovky активно обсуждают позицию стран Запада по украинскому конфликту и нежелание ЕС убедить ВСУ сложить оружие. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T23:04:00+03:00

2025-06-14T23:04:00+03:00

2025-06-14T23:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

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евросоюз

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Читатели чешской газеты Lidovky активно обсуждают позицию стран Запада по украинскому конфликту и нежелание ЕС убедить ВСУ сложить оружие."Подумать? Да политики Европейского Союза и НАТО не способны даже на мимолетное раздумье. Если бы они думали, то конфликт не бушевал бы у нас "за забором". На мой взгляд, этих политиков судить надо, и каждый заслуживает пожизненного запрета на работу в политике", — написал комментатор."Нынешний украинский режим чтит своих нацистов времен Второй мировой как национальных героев и отказывается извиняться за геноцид, который творили украинцы во имя украинского нацизма во время Второй мировой войны. Вот вам голые факты", — отметил другой."Правильная статья. Все это уже давно ясно. Но боюсь, что большинство не способно взглянуть на события без эмоций и захочет, чтобы Украина воевала до конца", — поделился мнением еще один пользователь."Конфликт не бесплатен. Уничтожение Украины для Запада — любимый "сопутствующий ущерб", — заключил другой читатель.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250614/ukraina-2022868162.html

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украина, в мире, россия, сергей лавров, нато, евросоюз, вооруженные силы украины