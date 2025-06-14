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"Скрежет зубов". Журналист высмеял положение Украины из-за США - РИА Новости, 14.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:36 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/ukraina-2022868162.html
"Скрежет зубов". Журналист высмеял положение Украины из-за США
"Скрежет зубов". Журналист высмеял положение Украины из-за США - РИА Новости, 14.06.2025
"Скрежет зубов". Журналист высмеял положение Украины из-за США
Киев очень недоволен решением США перебросить часть средств ПВО с Украины на Ближний Восток, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T21:36:00+03:00
2025-06-14T21:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
иран
израиль
киев
чей боуз
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Киев очень недоволен решением США перебросить часть средств ПВО с Украины на Ближний Восток, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х."В Киеве можно услышать скрежет зубов", — написал он.Ранее шеф Пентагона Пит Хегсетв интервью телеканалу Fox News сообщил, что США передислоцировали часть средств противовоздушной обороны с Украины на Ближний Восток.Владимир Зеленский в интервью ABC на прошлой неделе пожаловался на то, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся Киеву.В свою очередь, газета Wall Street Journal сообщала, что администрация президента Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для систем ПВО, которые изначально должны были передать Киеву, в пользу находящихся на Ближнем Востоке американских ВВС. По данным СМИ, Пентагон "без лишнего шума" уведомил комитет сената по вооруженным силам о том, что этот шаг был "обозначен министром обороны как неотложная задача".Обострение ирано-израильского конфликтаОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, иран, израиль, киев, чей боуз, владимир зеленский, дональд трамп, министерство обороны сша, обострение конфликта между израилем и ираном, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иран, Израиль, Киев, Чей Боуз, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Украина, США
"Скрежет зубов". Журналист высмеял положение Украины из-за США

Журналист Боуз высмеял Украину из-за решения США по средствам ПВО

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Киев очень недоволен решением США перебросить часть средств ПВО с Украины на Ближний Восток, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х.
Киеве можно услышать скрежет зубов", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Журналист сообщил Зеленскому плохие новости после слов о России и США
Вчера, 16:38
Ранее шеф Пентагона Пит Хегсетв интервью телеканалу Fox News сообщил, что США передислоцировали часть средств противовоздушной обороны с Украины на Ближний Восток.
Владимир Зеленский в интервью ABC на прошлой неделе пожаловался на то, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся Киеву.
В свою очередь, газета Wall Street Journal сообщала, что администрация президента Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для систем ПВО, которые изначально должны были передать Киеву, в пользу находящихся на Ближнем Востоке американских ВВС. По данным СМИ, Пентагон "без лишнего шума" уведомил комитет сената по вооруженным силам о том, что этот шаг был "обозначен министром обороны как неотложная задача".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Зеленский набросился на Рубио из-за поздравления россиян
Вчера, 16:42

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию против Ирана;
  • ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы;
  • Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства;
  • По сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время;
  • Как сообщили иранские СМИ, при атаках были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков;
  • Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны;
  • Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба";
  • Исламская республика в ответ на удары ЦАХАЛ начала операцию "Правдивое обещание 3";
  • Израильские СМИ сообщили о десятках пострадавших;
  • Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана;
  • Тегеран официально заявил США, Франции и Британии, что нанесет более масштабные удары по израильской территории;
  • Глава МИД Израиля заявил, что страна будет наносить удары несколько дней или недель.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Заявление Хегсета вызвало недоумение у Зеленского
Вчера, 15:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИранИзраильКиевЧей БоузВладимир ЗеленскийДональд ТрампМинистерство обороны СШАОбострение конфликта между Израилем и ИраномУкраинаСША
 
 
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Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атакиИран нанес ответный удар по Израилю после обстрелов. Онлайн-репортажВчера, 23:20
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