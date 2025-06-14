https://ria.ru/20250614/ukraina-2022868162.html

"Скрежет зубов". Журналист высмеял положение Украины из-за США

"Скрежет зубов". Журналист высмеял положение Украины из-за США - РИА Новости, 14.06.2025

"Скрежет зубов". Журналист высмеял положение Украины из-за США

Киев очень недоволен решением США перебросить часть средств ПВО с Украины на Ближний Восток, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T21:36:00+03:00

2025-06-14T21:36:00+03:00

2025-06-14T21:36:00+03:00

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Киев очень недоволен решением США перебросить часть средств ПВО с Украины на Ближний Восток, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х."В Киеве можно услышать скрежет зубов", — написал он.Ранее шеф Пентагона Пит Хегсетв интервью телеканалу Fox News сообщил, что США передислоцировали часть средств противовоздушной обороны с Украины на Ближний Восток.Владимир Зеленский в интервью ABC на прошлой неделе пожаловался на то, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся Киеву.В свою очередь, газета Wall Street Journal сообщала, что администрация президента Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для систем ПВО, которые изначально должны были передать Киеву, в пользу находящихся на Ближнем Востоке американских ВВС. По данным СМИ, Пентагон "без лишнего шума" уведомил комитет сената по вооруженным силам о том, что этот шаг был "обозначен министром обороны как неотложная задача".Обострение ирано-израильского конфликтаОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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