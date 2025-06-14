"Скрежет зубов". Журналист высмеял положение Украины из-за США
Журналист Боуз высмеял Украину из-за решения США по средствам ПВО
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Киев очень недоволен решением США перебросить часть средств ПВО с Украины на Ближний Восток, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"В Киеве можно услышать скрежет зубов", — написал он.
Ранее шеф Пентагона Пит Хегсетв интервью телеканалу Fox News сообщил, что США передислоцировали часть средств противовоздушной обороны с Украины на Ближний Восток.
Владимир Зеленский в интервью ABC на прошлой неделе пожаловался на то, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся Киеву.
В свою очередь, газета Wall Street Journal сообщала, что администрация президента Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для систем ПВО, которые изначально должны были передать Киеву, в пользу находящихся на Ближнем Востоке американских ВВС. По данным СМИ, Пентагон "без лишнего шума" уведомил комитет сената по вооруженным силам о том, что этот шаг был "обозначен министром обороны как неотложная задача".
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию против Ирана;
- ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы;
- Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства;
- По сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время;
- Как сообщили иранские СМИ, при атаках были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков;
- Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны;
- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба";
- Исламская республика в ответ на удары ЦАХАЛ начала операцию "Правдивое обещание 3";
- Израильские СМИ сообщили о десятках пострадавших;
- Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана;
- Тегеран официально заявил США, Франции и Британии, что нанесет более масштабные удары по израильской территории;
- Глава МИД Израиля заявил, что страна будет наносить удары несколько дней или недель.