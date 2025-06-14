https://ria.ru/20250614/udary-2022875024.html

СМИ: при израильских ударах погиб замглавы разведки ВКС КСИР

СМИ: при израильских ударах погиб замглавы разведки ВКС КСИР - РИА Новости, 14.06.2025

СМИ: при израильских ударах погиб замглавы разведки ВКС КСИР

Замглавы разведки воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Хосроу Хасани погиб в результате пятничных РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T22:55:00+03:00

2025-06-14T22:55:00+03:00

2025-06-14T23:09:00+03:00

в мире

иран

израиль

корпус стражей исламской революции

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Замглавы разведки воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Хосроу Хасани погиб в результате пятничных ударов Израиля по Ирану, передает иранское агентство Nour News."Бригадный генерал Хосроу Хасани, заместитель главы разведки ВКС КСИР, погиб вместе с бригадным генералом Амиром-Али Хаджизаде (занимал должность командующего ВКС КСИР - ред.) во время вчерашнего нападения израильского режима", - говорится в сообщении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, иран, израиль, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном