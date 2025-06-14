Рейтинг@Mail.ru
СМИ: при израильских ударах погиб замглавы разведки ВКС КСИР - РИА Новости, 14.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:55 14.06.2025 (обновлено: 23:09 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/udary-2022875024.html
СМИ: при израильских ударах погиб замглавы разведки ВКС КСИР
СМИ: при израильских ударах погиб замглавы разведки ВКС КСИР - РИА Новости, 14.06.2025
СМИ: при израильских ударах погиб замглавы разведки ВКС КСИР
Замглавы разведки воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Хосроу Хасани погиб в результате пятничных РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T22:55:00+03:00
2025-06-14T23:09:00+03:00
в мире
иран
израиль
корпус стражей исламской революции
обострение конфликта между израилем и ираном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022612756_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1125a5f172394c7b807193113f8e02a9.jpg
ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Замглавы разведки воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Хосроу Хасани погиб в результате пятничных ударов Израиля по Ирану, передает иранское агентство Nour News."Бригадный генерал Хосроу Хасани, заместитель главы разведки ВКС КСИР, погиб вместе с бригадным генералом Амиром-Али Хаджизаде (занимал должность командующего ВКС КСИР - ред.) во время вчерашнего нападения израильского режима", - говорится в сообщении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022612756_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_39849c16de2ca3213bec066228c311c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Корпус стражей исламской революции, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
СМИ: при израильских ударах погиб замглавы разведки ВКС КСИР

Nour News: при израильских ударах погиб замглавы разведки ВКС КСИР Хосроу Хасани

© AP Photo / Vahid SalemiСпасатели на месте израильского удара в Тегеране, Иран
Спасатели на месте израильского удара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Спасатели на месте израильского удара в Тегеране, Иран
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Замглавы разведки воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Хосроу Хасани погиб в результате пятничных ударов Израиля по Ирану, передает иранское агентство Nour News.
"Бригадный генерал Хосроу Хасани, заместитель главы разведки ВКС КСИР, погиб вместе с бригадным генералом Амиром-Али Хаджизаде (занимал должность командующего ВКС КСИР - ред.) во время вчерашнего нападения израильского режима", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль открыл ящик Пандоры: есть ли еще шанс закрыть его
Вчера, 08:00
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями
Вчера, 13:10
 
В миреИранИзраильКорпус стражей исламской революцииОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атакиИран нанес ответный удар по Израилю после обстрелов. Онлайн-репортажВчера, 23:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала