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Турция опровергла сообщения об обмене данными с Израилем - РИА Новости, 14.06.2025
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21:27 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/turtsija-2022866680.html
Турция опровергла сообщения об обмене данными с Израилем
Турция опровергла сообщения об обмене данными с Израилем - РИА Новости, 14.06.2025
Турция опровергла сообщения об обмене данными с Израилем
Администрация президента Турции опровергла сообщения об обмене с Израилем данными с радиолокационной базы в турецкой Малатье. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T21:27:00+03:00
2025-06-14T21:27:00+03:00
в мире
израиль
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иран
нато
обострение конфликта между израилем и ираном
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АНКАРА, 14 июн - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения об обмене с Израилем данными с радиолокационной базы в турецкой Малатье. "Утверждение о том, что информация передается Израилю с радарной базы Кюречик, не соответствует действительности. Радарная база Кюречик была создана в соответствии с национальной безопасностью и национальными интересами Турции и направлена на защиту стран-союзников по НАТО", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции. В заявлении подчеркивается, что данные, полученные с радарной базы Кюречик, передаются союзникам Турции по альянсу "только в определенных рамках в соответствии с процедурами НАТО". "Не может быть и речи об обмене данными, полученными с этой радарной базы, с такими странами, как Израиль, которые не являются союзниками НАТО", - говорится в заявлении. Ранее турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на собственные источники сообщила, что Турция анализирует данные с радара НАТО в Малатье в связи с атакой Израиля по Ирану и делится ими с союзниками. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, израиль, турция, иран, нато, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Турция, Иран, НАТО, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Турция опровергла сообщения об обмене данными с Израилем

Администрация Эрдогана опровергла сообщения об обмене данными с Израилем

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Алена Палажченко
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АНКАРА, 14 июн - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения об обмене с Израилем данными с радиолокационной базы в турецкой Малатье.
"Утверждение о том, что информация передается Израилю с радарной базы Кюречик, не соответствует действительности. Радарная база Кюречик была создана в соответствии с национальной безопасностью и национальными интересами Турции и направлена на защиту стран-союзников по НАТО", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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В заявлении подчеркивается, что данные, полученные с радарной базы Кюречик, передаются союзникам Турции по альянсу "только в определенных рамках в соответствии с процедурами НАТО".
«
"Не может быть и речи об обмене данными, полученными с этой радарной базы, с такими странами, как Израиль, которые не являются союзниками НАТО", - говорится в заявлении.
Ранее турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на собственные источники сообщила, что Турция анализирует данные с радара НАТО в Малатье в связи с атакой Израиля по Ирану и делится ими с союзниками.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
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