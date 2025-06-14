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ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала ключевых иранских ядерщиков и экспертов

ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала ключевых иранских ядерщиков и экспертов - РИА Новости, 14.06.2025

ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала ключевых иранских ядерщиков и экспертов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации в Иране девяти ключевых ученых-ядерщиков и экспертов, которые занимались развитием ядерной программы... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T12:54:00+03:00

2025-06-14T12:54:00+03:00

2025-06-14T13:37:00+03:00

обострение отношений сша и ирана

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации в Иране девяти ключевых ученых-ядерщиков и экспертов, которые занимались развитием ядерной программы Исламской республики."ВВС Израиля в начале операции "Народ как лев" ликвидировали девять ведущих ученых и экспертов, которые продвигали программу ядерного оружия иранского режима. Удар стал возможен благодаря точным данным, собранным разведывательным управлением", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.Утверждается, что все убитые ученые и эксперты "являлись важными центрами знаний в иранском ядерном проекте и обладали многолетним опытом в разработке ядерного оружия".ЦАХАЛ также опубликовал имена ликвидированных иранских ученых и экспертов: специалист в области ядерной инженерии Ферейдун Аббаси, специалист по физике Мохаммад Мехди Техранджи, специалист в области химической инженерии Акбар Маталлизаде, специалист в области материаловедения Саид Барджи, специалист по физике Амир Хасан Факехи, специалист в области физики ядерных реакторов Абд аль-Хамид Минушахр, специалист по физике Мансур Асгари, специалист в области ядерной инженерии Ахмад Реза Зульфакари Дарьяни, специалист в области механики Али Баохаи Катерими."Все эти лица играли ключевую роль в продвижении Ирана к обладанию ядерным оружием. Их устранение стало серьезным ударом по возможностям иранского режима по созданию оружия массового уничтожения", - утверждают в ЦАХАЛ.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Последствия атаки Израиля на Тегеран Звуки нескольких взрывов были слышны в Тегеране, передает Tasnim. 2025-06-14T12:54 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение отношений сша и ирана, израиль, иран, в мире, обострение конфликта между израилем и ираном