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ЦАХАЛ зафиксировала запуск снарядов с территории сектора Газа - РИА Новости, 14.06.2025
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18:56 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/tsahal-2022846995.html
ЦАХАЛ зафиксировала запуск снарядов с территории сектора Газа
ЦАХАЛ зафиксировала запуск снарядов с территории сектора Газа - РИА Новости, 14.06.2025
ЦАХАЛ зафиксировала запуск снарядов с территории сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск двух снарядов с территории сектора Газа, объекты упали на открытой местности, сообщила в субботу пресс-служба РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T18:56:00+03:00
2025-06-14T18:56:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск двух снарядов с территории сектора Газа, объекты упали на открытой местности, сообщила в субботу пресс-служба армии. "После сирен воздушной тревоги, прозвучавших в 18.31 в районе Нир-Оза, был зафиксирован запуск двух снарядов из южной части сектора Газа, которые упали на открытой местности. Сообщений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось еще 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
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в мире, израиль, сектор газа
В мире, Израиль, Сектор Газа
ЦАХАЛ зафиксировала запуск снарядов с территории сектора Газа

ЦАХАЛ зафиксировала запуск двух снарядов с территории сектора Газа

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск двух снарядов с территории сектора Газа, объекты упали на открытой местности, сообщила в субботу пресс-служба армии.
"После сирен воздушной тревоги, прозвучавших в 18.31 в районе Нир-Оза, был зафиксирован запуск двух снарядов из южной части сектора Газа, которые упали на открытой местности. Сообщений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось еще 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
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