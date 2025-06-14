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ЦАХАЛ зафиксировала запуск снарядов с территории сектора Газа

ЦАХАЛ зафиксировала запуск снарядов с территории сектора Газа - РИА Новости, 14.06.2025

ЦАХАЛ зафиксировала запуск снарядов с территории сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск двух снарядов с территории сектора Газа, объекты упали на открытой местности, сообщила в субботу пресс-служба РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T18:56:00+03:00

2025-06-14T18:56:00+03:00

2025-06-14T18:56:00+03:00

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск двух снарядов с территории сектора Газа, объекты упали на открытой местности, сообщила в субботу пресс-служба армии. "После сирен воздушной тревоги, прозвучавших в 18.31 в районе Нир-Оза, был зафиксирован запуск двух снарядов из южной части сектора Газа, которые упали на открытой местности. Сообщений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось еще 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.

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в мире, израиль, сектор газа