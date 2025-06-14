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FT назвала готовность Трампа к переговорам с Ираном уловкой - РИА Новости, 14.06.2025
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13:29 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/trump-2022797151.html
FT назвала готовность Трампа к переговорам с Ираном уловкой
FT назвала готовность Трампа к переговорам с Ираном уловкой - РИА Новости, 14.06.2025
FT назвала готовность Трампа к переговорам с Ираном уловкой
Кажущаяся готовность президента США Дональда Трампа к ведению переговоров с Ираном по ядерной программе была уловкой, призванной заставить Тегеран испытывать... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T13:29:00+03:00
2025-06-14T13:29:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
дональд трамп
али хаменеи
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Кажущаяся готовность президента США Дональда Трампа к ведению переговоров с Ираном по ядерной программе была уловкой, призванной заставить Тегеран испытывать ложное чувство безопасности, сообщает газета Financial Times. "Кажется, не эвакуация американцев была уловкой, теперь это очевидно, а представление о том, что администрация Трампа готовилась к продолжению переговоров, это использовалось, чтобы заставить Иран испытывать ложное чувство безопасности… Кажется, хитрость сработала", - говорится в материале издания. В среду агентство Ассошиэйтед Пресс передавало со ссылкой на двух осведомленных американских чиновников, что госдепартамент США готовится отдать распоряжение об эвакуации неключевого персонала из посольства в Багдаде на фоне риска дестабилизации в регионе. Ожидалось, что наряду с этим госдепартамент разрешит не задействованному в оперативной работе посольств персоналу и членам их семей добровольно покинуть Бахрейн и Кувейт. Financial Times пишет, что до начала атаки Израиля дипломаты полагали, что решение об эвакуации второстепенного персонала США было лишь рычагом давления на переговорах. Отмечается, что все полагали, что, пока продолжаются переговоры по ядерному вопросу, США не допустят нападения со стороны Израиля. Источник сообщил изданию, что администрация Трампа знала о подготовке Израиля к нанесению ударов и не высказала никаких возражений. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
FT назвала готовность Трампа к переговорам с Ираном уловкой

FT: кажущаяся готовность Трампа к переговорам была уловкой, чтобы обмануть Иран

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Кажущаяся готовность президента США Дональда Трампа к ведению переговоров с Ираном по ядерной программе была уловкой, призванной заставить Тегеран испытывать ложное чувство безопасности, сообщает газета Financial Times.
"Кажется, не эвакуация американцев была уловкой, теперь это очевидно, а представление о том, что администрация Трампа готовилась к продолжению переговоров, это использовалось, чтобы заставить Иран испытывать ложное чувство безопасности… Кажется, хитрость сработала", - говорится в материале издания.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями
Вчера, 13:10
В среду агентство Ассошиэйтед Пресс передавало со ссылкой на двух осведомленных американских чиновников, что госдепартамент США готовится отдать распоряжение об эвакуации неключевого персонала из посольства в Багдаде на фоне риска дестабилизации в регионе. Ожидалось, что наряду с этим госдепартамент разрешит не задействованному в оперативной работе посольств персоналу и членам их семей добровольно покинуть Бахрейн и Кувейт.
Financial Times пишет, что до начала атаки Израиля дипломаты полагали, что решение об эвакуации второстепенного персонала США было лишь рычагом давления на переговорах. Отмечается, что все полагали, что, пока продолжаются переговоры по ядерному вопросу, США не допустят нападения со стороны Израиля.
Источник сообщил изданию, что администрация Трампа знала о подготовке Израиля к нанесению ударов и не высказала никаких возражений.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль открыл ящик Пандоры: есть ли еще шанс закрыть его
Вчера, 08:00
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампАли ХаменеиОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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