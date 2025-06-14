https://ria.ru/20250614/trevoga-2022873117.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.06.2025
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T22:33:00+03:00
2025-06-14T22:33:00+03:00
2025-06-14T22:33:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги распространился по этим областям с 19.48 по 22.17 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу