https://ria.ru/20250614/trevoga-2022753842.html
На Ставрополье отменили беспилотную опасность
На Ставрополье отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 14.06.2025
На Ставрополье отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена в Ставропольском крае, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T06:37:00+03:00
2025-06-14T06:37:00+03:00
2025-06-14T06:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
ставропольский край
владимир владимиров
безопасность
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Ставропольском крае, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. "На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - написал губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, владимир владимиров, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Безопасность
На Ставрополье отменили беспилотную опасность
Губернатор Владимиров: на Ставрополье отменили беспилотную опасность