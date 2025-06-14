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Трамп собирается обсудить с Путиным Украину на следующей неделе - РИА Новости, 14.06.2025
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22:27 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/tramp-2022872323.html
Трамп собирается обсудить с Путиным Украину на следующей неделе
Трамп собирается обсудить с Путиным Украину на следующей неделе - РИА Новости, 14.06.2025
Трамп собирается обсудить с Путиным Украину на следующей неделе
Президент США Дональд Трамп заявил, что в очередном телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным вопросу украинского конфликта было уделено... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T22:27:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в очередном телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным вопросу украинского конфликта было уделено меньше времени, основное обсуждение отложено на следующую неделю. "Гораздо меньше времени было уделено обсуждению России и Украины, но это запланировано на следующую неделю", - заявил Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил ранее в субботу журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
https://ria.ru/20250612/ryutte--2022485142.html
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россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, в мире
Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Трамп собирается обсудить с Путиным Украину на следующей неделе

Трамп: обсуждение с Путиным темы Украины отложено на следующую неделю

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в очередном телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным вопросу украинского конфликта было уделено меньше времени, основное обсуждение отложено на следующую неделю.
"Гораздо меньше времени было уделено обсуждению России и Украины, но это запланировано на следующую неделю", - заявил Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил ранее в субботу журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Генсек НАТО ответил на вопрос о диалоге Трампа с Россией по Украине
12 июня, 13:40
 
РоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДональд ТрампВ мире
 
 
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