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Трамп собирается обсудить с Путиным Украину на следующей неделе
Трамп собирается обсудить с Путиным Украину на следующей неделе - РИА Новости, 14.06.2025
Трамп собирается обсудить с Путиным Украину на следующей неделе
Президент США Дональд Трамп заявил, что в очередном телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным вопросу украинского конфликта было уделено... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T22:27:00+03:00
2025-06-14T22:27:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в очередном телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным вопросу украинского конфликта было уделено меньше времени, основное обсуждение отложено на следующую неделю. "Гораздо меньше времени было уделено обсуждению России и Украины, но это запланировано на следующую неделю", - заявил Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил ранее в субботу журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Трамп собирается обсудить с Путиным Украину на следующей неделе
Трамп: обсуждение с Путиным темы Украины отложено на следующую неделю