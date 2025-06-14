https://ria.ru/20250614/tramp-2022872323.html

Трамп собирается обсудить с Путиным Украину на следующей неделе

Трамп собирается обсудить с Путиным Украину на следующей неделе - РИА Новости, 14.06.2025

Трамп собирается обсудить с Путиным Украину на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп заявил, что в очередном телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным вопросу украинского конфликта было уделено... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T22:27:00+03:00

2025-06-14T22:27:00+03:00

2025-06-14T22:27:00+03:00

россия

украина

сша

владимир путин

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017922836_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c57dcfbab6b26c61abcfa00d70198ad.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в очередном телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным вопросу украинского конфликта было уделено меньше времени, основное обсуждение отложено на следующую неделю. "Гораздо меньше времени было уделено обсуждению России и Украины, но это запланировано на следующую неделю", - заявил Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил ранее в субботу журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

https://ria.ru/20250612/ryutte--2022485142.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, в мире