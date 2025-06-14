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ПВО в Тегеране работает уже более 40 минут

ПВО в Тегеране работает уже более 40 минут - РИА Новости, 14.06.2025

ПВО в Тегеране работает уже более 40 минут

Работа системы ПВО, отражающей атаки Израиля в небе над иранской столицей Тегераном, продолжается уже более 40 минут практически без перерыва, передает... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T00:34:00+03:00

2025-06-14T00:34:00+03:00

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обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 14 июн – РИА Новости. Работа системы ПВО, отражающей атаки Израиля в небе над иранской столицей Тегераном, продолжается уже более 40 минут практически без перерыва, передает корреспондент РИА Новости.По наблюдениям корреспондента, впервые за последние двое суток отражение израильских атак над Тегераном длится так долго.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости. 2025-06-14T00:34 true PT0M34S

Взрыв в аэропорту иранского Тебриза В аэропорту иранского Тебриза произошел взрыв 2025-06-14T00:34 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, тегеран (город), иран, обострение конфликта между израилем и ираном, али хаменеи