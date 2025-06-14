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Британия направит дополнительные силы на Ближний Восток - РИА Новости, 14.06.2025
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20:24 14.06.2025 (обновлено: 20:38 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/starmer-2022860017.html
Британия направит дополнительные силы на Ближний Восток
Британия направит дополнительные силы на Ближний Восток - РИА Новости, 14.06.2025
Британия направит дополнительные силы на Ближний Восток
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что королевство направляет дополнительные силы, в том числе самолеты, на Ближний Восток на фоне обострения... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T20:24:00+03:00
2025-06-14T20:38:00+03:00
в мире
ближний восток
израиль
иран
кир стармер
обострение конфликта между израилем и ираном
великобритания
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что королевство направляет дополнительные силы, в том числе самолеты, на Ближний Восток на фоне обострения ситуации в регионе.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны."Мы уже перемещаем ресурсы в регион, в том числе самолеты, и это для оказания поддержки в непредвиденных обстоятельствах по всему региону", - приводит телеканал Sky News слова премьера.При этом он отказался исключить возможность предоставления Израилю военной поддержки со стороны Британии, добавляет телеканал.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html
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ближний восток
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в мире, ближний восток, израиль, иран, кир стармер, обострение конфликта между израилем и ираном, великобритания
В мире, Ближний Восток, Израиль, Иран, Кир Стармер, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Великобритания
Британия направит дополнительные силы на Ближний Восток

Премьер Стармер: Британия направит дополнительные силы на Ближний Восток

© Фото : MoD / Crown copyright 2018Пара истребителей Королевских ВВС Великобритании
Пара истребителей Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Фото : MoD / Crown copyright 2018
Пара истребителей Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что королевство направляет дополнительные силы, в том числе самолеты, на Ближний Восток на фоне обострения ситуации в регионе.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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"Мы уже перемещаем ресурсы в регион, в том числе самолеты, и это для оказания поддержки в непредвиденных обстоятельствах по всему региону", - приводит телеканал Sky News слова премьера.
При этом он отказался исключить возможность предоставления Израилю военной поддержки со стороны Британии, добавляет телеканал.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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В миреБлижний ВостокИзраильИранКир СтармерОбострение конфликта между Израилем и ИраномВеликобритания
 
 
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