https://ria.ru/20250614/starmer-2022860017.html

Британия направит дополнительные силы на Ближний Восток

Британия направит дополнительные силы на Ближний Восток - РИА Новости, 14.06.2025

Британия направит дополнительные силы на Ближний Восток

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что королевство направляет дополнительные силы, в том числе самолеты, на Ближний Восток на фоне обострения... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T20:24:00+03:00

2025-06-14T20:24:00+03:00

2025-06-14T20:38:00+03:00

в мире

ближний восток

израиль

иран

кир стармер

обострение конфликта между израилем и ираном

великобритания

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что королевство направляет дополнительные силы, в том числе самолеты, на Ближний Восток на фоне обострения ситуации в регионе.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны."Мы уже перемещаем ресурсы в регион, в том числе самолеты, и это для оказания поддержки в непредвиденных обстоятельствах по всему региону", - приводит телеканал Sky News слова премьера.При этом он отказался исключить возможность предоставления Израилю военной поддержки со стороны Британии, добавляет телеканал.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html

https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html

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в мире, ближний восток, израиль, иран, кир стармер, обострение конфликта между израилем и ираном, великобритания