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Демонстранты вышли на протест против властей США в Нью-Йорке - РИА Новости, 14.06.2025
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22:25 14.06.2025 (обновлено: 22:44 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/ssha-2022872076.html
Демонстранты вышли на протест против властей США в Нью-Йорке
Демонстранты вышли на протест против властей США в Нью-Йорке - РИА Новости, 14.06.2025
Демонстранты вышли на протест против властей США в Нью-Йорке
Порядка полутысячи человек вышли в субботу на демонстрацию против политики властей США во главе с президентом Дональдом Трампом, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T22:25:00+03:00
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в мире
сша
протесты в калифорнии
нью-йорк (город)
дональд трамп
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НЬЮ-ЙОРК, 14 июн - РИА Новости. Порядка полутысячи человек вышли в субботу на демонстрацию против политики властей США во главе с президентом Дональдом Трампом, передает корреспондент РИА Новости. Демонстрация является частью скоординированной акции No Kings (с англ. - "Нет королям"), которая проходит по всей территории США в день запланированного военного парада в Вашингтоне и дня рождения американского лидера. Протестующие собрались в самом центре Манхеттена на Пятой авеню, что привело к перекрытию дорог и заторам в некоторых районах. На демонстрацию вышли около 500 человек. У людей в руках плакаты с надписями "никаких королей и диктаторов". "Мы не хотим, чтобы эта страна стала королевством", - сказал местный житель Рэйли в комментарии агентству. Некоторые участники раскритиковали празднование 250-летия Армии США, которое пройдет в субботу в Вашингтоне.
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Демонстрация против политики Трампа
Дождь не помешал протестующим в Нью-Йорке собраться на демонстрацию против политики администрации Трампа
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В Лос-Анджелесе проходит многотысячная акция против политики администрации Трампа
В Лос-Анджелесе проходит многотысячная акция против политики администрации Трампа
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в мире, сша, протесты в калифорнии, нью-йорк (город), дональд трамп
В мире, США, Протесты в Калифорнии, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп
Демонстранты вышли на протест против властей США в Нью-Йорке

Около полутысячи демонстрантов вышли на протест против властей США в Нью-Йорке

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июн - РИА Новости. Порядка полутысячи человек вышли в субботу на демонстрацию против политики властей США во главе с президентом Дональдом Трампом, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстрация является частью скоординированной акции No Kings (с англ. - "Нет королям"), которая проходит по всей территории США в день запланированного военного парада в Вашингтоне и дня рождения американского лидера.
Протестующие собрались в самом центре Манхеттена на Пятой авеню, что привело к перекрытию дорог и заторам в некоторых районах.
На демонстрацию вышли около 500 человек. У людей в руках плакаты с надписями "никаких королей и диктаторов".
"Мы не хотим, чтобы эта страна стала королевством", - сказал местный житель Рэйли в комментарии агентству.
Некоторые участники раскритиковали празднование 250-летия Армии США, которое пройдет в субботу в Вашингтоне.
Протесты против миграционной политики в США
© AP Photo / Ethan Swope

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против мигрантов.

Протестующий в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против мигрантов.

© AP Photo / Ethan Swope
1 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Стычки произошли также на фоне сообщений о сокращениях финансирования Калифорнии.

Протесты в Лос-Анджелесе

Стычки произошли также на фоне сообщений о сокращениях финансирования Калифорнии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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2 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Полиция начала применять слезоточивый газ против манифестантов.

Протесты против миграционной политики в Лос-Анджелесе

Полиция начала применять слезоточивый газ против манифестантов.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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3 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

В город направили войска Национальной гвардии.

Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США

В город направили войска Национальной гвардии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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4 из 10
© Getty Images / Anadolu/Tayfun Coskun

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без согласия штата.

Конная полиция разгоняет протестующих против миграционной политики США в Лос-Анджелесе

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без согласия штата.

© Getty Images / Anadolu/Tayfun Coskun
5 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Протестующие в Лос-Анджелесе активно сопротивлялись силам правопорядка и возводили баррикады.

Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США

Протестующие в Лос-Анджелесе активно сопротивлялись силам правопорядка и возводили баррикады.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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6 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Кроме того в городе начались погромы и мародерство.

Протестующие против миграционной политики властей США в Лос-Анджелесе

Кроме того в городе начались погромы и мародерство.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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7 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

В нескольких районах города ввели комендантский час.

Протесты в Лос-Анджелесе

В нескольких районах города ввели комендантский час.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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8 из 10
© Getty Images / Anadolu/Selcuk Acar

Массовые акции прошли и в других штатах.

Столкновения полиции и протестующих против миграционной политики США в Нью-Йорке

Массовые акции прошли и в других штатах.

© Getty Images / Anadolu/Selcuk Acar
9 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.

Протестующие против миграционной политики властей США в Лос-Анджелесе

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
10 из 10

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против мигрантов.

© AP Photo / Ethan Swope
1 из 10

Стычки произошли также на фоне сообщений о сокращениях финансирования Калифорнии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
2 из 10

Полиция начала применять слезоточивый газ против манифестантов.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
3 из 10

В город направили войска Национальной гвардии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
4 из 10

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без согласия штата.

© Getty Images / Anadolu/Tayfun Coskun
5 из 10

Протестующие в Лос-Анджелесе активно сопротивлялись силам правопорядка и возводили баррикады.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Кроме того в городе начались погромы и мародерство.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
7 из 10

В нескольких районах города ввели комендантский час.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
8 из 10

Массовые акции прошли и в других штатах.

© Getty Images / Anadolu/Selcuk Acar
9 из 10

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
В миреСШАПротесты в КалифорнииНью-Йорк (город)Дональд Трамп
 
 
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