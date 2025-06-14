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Демонстранты вышли на протест против властей США в Нью-Йорке

Демонстранты вышли на протест против властей США в Нью-Йорке - РИА Новости, 14.06.2025

Демонстранты вышли на протест против властей США в Нью-Йорке

Порядка полутысячи человек вышли в субботу на демонстрацию против политики властей США во главе с президентом Дональдом Трампом, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.06.2025

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июн - РИА Новости. Порядка полутысячи человек вышли в субботу на демонстрацию против политики властей США во главе с президентом Дональдом Трампом, передает корреспондент РИА Новости. Демонстрация является частью скоординированной акции No Kings (с англ. - "Нет королям"), которая проходит по всей территории США в день запланированного военного парада в Вашингтоне и дня рождения американского лидера. Протестующие собрались в самом центре Манхеттена на Пятой авеню, что привело к перекрытию дорог и заторам в некоторых районах. На демонстрацию вышли около 500 человек. У людей в руках плакаты с надписями "никаких королей и диктаторов". "Мы не хотим, чтобы эта страна стала королевством", - сказал местный житель Рэйли в комментарии агентству. Некоторые участники раскритиковали празднование 250-летия Армии США, которое пройдет в субботу в Вашингтоне.

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Демонстрация против политики Трампа Дождь не помешал протестующим в Нью-Йорке собраться на демонстрацию против политики администрации Трампа 2025-06-14T22:25 true PT0M05S

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в мире, сша, протесты в калифорнии, нью-йорк (город), дональд трамп