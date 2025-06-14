https://ria.ru/20250614/ssha-2022752173.html

Протестующие в США расходятся с наступлением комендантского часа

Протестующие в США расходятся с наступлением комендантского часа - РИА Новости, 14.06.2025

Протестующие в США расходятся с наступлением комендантского часа

Протестующие против миграционной политики властей в США расходятся с наступлением комендантского часа, ещё один день акций прошел без особых происшествий,... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T06:18:00+03:00

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в мире

вашингтон (штат)

сша

протесты в калифорнии

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 14 июн - РИА Новости. Протестующие против миграционной политики властей в США расходятся с наступлением комендантского часа, ещё один день акций прошел без особых происшествий, передает корреспондент РИА Новости. Пятница (по местному времени) - четвертый день, когда в ряде районов города, охваченными протестами, действует комендантский час. Он наступает с 20.00 (06.00 мск). За 15 минут до очередного часа "х" протестующие начали расходиться - к этому их призвали люди с громкоговорителями, вероятно, организаторы акции. Протестующие повиновались, и улицы центра города, в частности, возле городской ратуши, опустели. Сам протест до наступления комендантского часа проходил мирно: силовики, по наблюдению журналиста агентства, не применяла никаких нелетальных средств. Впрочем, в субботу можно ожидать продолжения протестной активности - ввиду парада в Вашингтоне по случаю 250-летия армии США.

https://ria.ru/20250614/protest-2022751954.html

https://ria.ru/20250613/potesty-2022574486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протестующие в Лос-Анджелесе расходятся перед началом комендантского часа Четвертый день комендантского часа в Лос-Анджелесе: протестующие расходятся за 15 минут до 20.00 и призывают всех делать то же самое. 2025-06-14T06:18 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), сша, протесты в калифорнии