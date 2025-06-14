https://ria.ru/20250614/ssha-2022752173.html
Протестующие в США расходятся с наступлением комендантского часа
Протестующие в США расходятся с наступлением комендантского часа - РИА Новости, 14.06.2025
Протестующие в США расходятся с наступлением комендантского часа
Протестующие против миграционной политики властей в США расходятся с наступлением комендантского часа, ещё один день акций прошел без особых происшествий,... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T06:18:00+03:00
2025-06-14T06:18:00+03:00
2025-06-14T09:00:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
протесты в калифорнии
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 14 июн - РИА Новости. Протестующие против миграционной политики властей в США расходятся с наступлением комендантского часа, ещё один день акций прошел без особых происшествий, передает корреспондент РИА Новости. Пятница (по местному времени) - четвертый день, когда в ряде районов города, охваченными протестами, действует комендантский час. Он наступает с 20.00 (06.00 мск). За 15 минут до очередного часа "х" протестующие начали расходиться - к этому их призвали люди с громкоговорителями, вероятно, организаторы акции. Протестующие повиновались, и улицы центра города, в частности, возле городской ратуши, опустели. Сам протест до наступления комендантского часа проходил мирно: силовики, по наблюдению журналиста агентства, не применяла никаких нелетальных средств. Впрочем, в субботу можно ожидать продолжения протестной активности - ввиду парада в Вашингтоне по случаю 250-летия армии США.
https://ria.ru/20250614/protest-2022751954.html
https://ria.ru/20250613/potesty-2022574486.html
вашингтон (штат)
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Протестующие в Лос-Анджелесе расходятся перед началом комендантского часа
Четвертый день комендантского часа в Лос-Анджелесе: протестующие расходятся за 15 минут до 20.00 и призывают всех делать то же самое.
2025-06-14T06:18
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РИА Новости
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в мире, вашингтон (штат), сша, протесты в калифорнии
В мире, Вашингтон (штат), США, Протесты в Калифорнии
Протестующие в США расходятся с наступлением комендантского часа
Очередной протестный день в Лос-Анджелесе прошел без особых происшествий
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 14 июн - РИА Новости. Протестующие против миграционной политики властей в США расходятся с наступлением комендантского часа, ещё один день акций прошел без особых происшествий, передает корреспондент РИА Новости.
Пятница (по местному времени) - четвертый день, когда в ряде районов города, охваченными протестами, действует комендантский час. Он наступает с 20.00 (06.00 мск).
За 15 минут до очередного часа "х" протестующие начали расходиться - к этому их призвали люди с громкоговорителями, вероятно, организаторы акции. Протестующие повиновались, и улицы центра города, в частности, возле городской ратуши, опустели.
Сам протест до наступления комендантского часа проходил мирно: силовики, по наблюдению журналиста агентства, не применяла никаких нелетальных средств.
Впрочем, в субботу можно ожидать продолжения протестной активности - ввиду парада в Вашингтоне
по случаю 250-летия армии США
.