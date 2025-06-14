https://ria.ru/20250614/sport-2022740008.html
В Госдуме рассказали, сколько денег можно вернуть за занятия спортом
В Госдуме рассказали, сколько денег можно вернуть за занятия спортом - РИА Новости, 14.06.2025
В Госдуме рассказали, сколько денег можно вернуть за занятия спортом
Россияне могут вернуть до 19500 рублей в качестве налогового вычета за сумму, потраченную на физкультурно-оздоровительные услуги, рассказала РИА Новости член... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T02:22:00+03:00
2025-06-14T02:22:00+03:00
2025-06-14T02:23:00+03:00
россия
юлия дрожжина
госдума рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россияне могут вернуть до 19500 рублей в качестве налогового вычета за сумму, потраченную на физкультурно-оздоровительные услуги, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. "С 2022 года россияне могут оформить налоговый вычет за занятия спортом — это возможность вернуть 13% от суммы, потраченной на физкультурно-оздоровительные услуги. Максимальная сумма расходов, с которых можно получить вычет — 150000 рублей в год, то есть вернуть можно до 19500 рублей", - сказала Дрожжина. Парламентарий напомнила, что налоговый вычет по расходам суммируется с другими социальными вычетами: на образование, лечение и медикаменты, благотворительность, негосударственное пенсионное обеспечение и другое. "Например, если вы уже подали заявку на вычет с расходов в размере 100000 рублей на образование, то на спорт у вас останется лимит в 50000 рублей. Оформить его можно не только за свои тренировки, но и за занятия детей до 18 лет, а если ребёнок учится очно — до 24 лет", - отметила она. По её словам, важно, чтобы занятия проходили в организациях, включённых в перечень Минспорта России. "Это могут быть фитнес-клубы, секции, студии, тренажёрные залы, в том числе индивидуальные тренировки. Чтобы получить вычет, нужно сохранить договор и чеки, заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ и подать её в одном из трёх вариантов: через личный кабинет на сайте ФНС, портал "Госуслуги" или в бумажном виде", - подчеркнула она. Дрожжина добавила, что в настоящее время всё это можно сделать довольно просто, особенно если организация передаёт сведения в налоговую, тогда часть данных уже будет подгружена в личный кабинет автоматически. "Это прекрасная возможность: с одной стороны — реальная экономия, с другой — стимул к регулярным занятиям спортом, которые, как мы знаем, напрямую влияют на здоровье, настроение, качество и продолжительность жизни", - заключила она.
https://ria.ru/20250605/vychet-2021032058.html
https://rsport.ria.ru/20240924/gto-1974345117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юлия дрожжина, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество
Россия, Юлия Дрожжина, Госдума РФ, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Общество
В Госдуме рассказали, сколько денег можно вернуть за занятия спортом
Депутат Дрожжина: россияне могут вернуть до 19500 рублей за расходы на спорт
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россияне могут вернуть до 19500 рублей в качестве налогового вычета за сумму, потраченную на физкультурно-оздоровительные услуги, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
"С 2022 года россияне могут оформить налоговый вычет за занятия спортом — это возможность вернуть 13% от суммы, потраченной на физкультурно-оздоровительные услуги. Максимальная сумма расходов, с которых можно получить вычет — 150000 рублей в год, то есть вернуть можно до 19500 рублей", - сказала Дрожжина
.
Парламентарий напомнила, что налоговый вычет по расходам суммируется с другими социальными вычетами: на образование, лечение и медикаменты, благотворительность, негосударственное пенсионное обеспечение и другое.
"Например, если вы уже подали заявку на вычет с расходов в размере 100000 рублей на образование, то на спорт у вас останется лимит в 50000 рублей. Оформить его можно не только за свои тренировки, но и за занятия детей до 18 лет, а если ребёнок учится очно — до 24 лет", - отметила она.
По её словам, важно, чтобы занятия проходили в организациях, включённых в перечень Минспорта России
.
"Это могут быть фитнес-клубы, секции, студии, тренажёрные залы, в том числе индивидуальные тренировки. Чтобы получить вычет, нужно сохранить договор и чеки, заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ и подать её в одном из трёх вариантов: через личный кабинет на сайте ФНС
, портал "Госуслуги" или в бумажном виде", - подчеркнула она.
Дрожжина добавила, что в настоящее время всё это можно сделать довольно просто, особенно если организация передаёт сведения в налоговую, тогда часть данных уже будет подгружена в личный кабинет автоматически.
"Это прекрасная возможность: с одной стороны — реальная экономия, с другой — стимул к регулярным занятиям спортом, которые, как мы знаем, напрямую влияют на здоровье, настроение, качество и продолжительность жизни", - заключила она.