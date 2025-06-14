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ВСУ потеряли до 60 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 60 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 14.06.2025
ВСУ потеряли до 60 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
Российская группировка войск "Днепр" уничтожила до 60 украинских боевиков в районах шести населенных пунктов Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T12:53:00+03:00
2025-06-14T12:53:00+03:00
2025-06-14T12:59:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" уничтожила до 60 украинских боевиков в районах шести населенных пунктов Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степногорск, Новоивановка, Каменское Запорожской области, Понятовка и Белозерка Херсонской области", - говорится в сводке российского ведомства."Уничтожено до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, две станции радиоэлектронной и станция контрбатарейной борьбы, а также два склада боеприпасов и горючего", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ВСУ потеряли до 60 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 60 боевиков и 2 станции РЭБ в зоне действий "Днепра" за сутки