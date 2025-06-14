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ВСУ потеряли до 60 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 14.06.2025
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12:53 14.06.2025 (обновлено: 12:59 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/spetsoperatsiya-2022793034.html
ВСУ потеряли до 60 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 60 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 14.06.2025
ВСУ потеряли до 60 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
Российская группировка войск "Днепр" уничтожила до 60 украинских боевиков в районах шести населенных пунктов Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T12:53:00+03:00
2025-06-14T12:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
запорожская область
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" уничтожила до 60 украинских боевиков в районах шести населенных пунктов Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степногорск, Новоивановка, Каменское Запорожской области, Понятовка и Белозерка Херсонской области", - говорится в сводке российского ведомства."Уничтожено до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, две станции радиоэлектронной и станция контрбатарейной борьбы, а также два склада боеприпасов и горючего", - добавили в МО РФ.
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, запорожская область, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ потеряли до 60 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли до 60 боевиков и 2 станции РЭБ в зоне действий "Днепра" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" уничтожила до 60 украинских боевиков в районах шести населенных пунктов Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степногорск, Новоивановка, Каменское Запорожской области, Понятовка и Белозерка Херсонской области", - говорится в сводке российского ведомства.
"Уничтожено до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, две станции радиоэлектронной и станция контрбатарейной борьбы, а также два склада боеприпасов и горючего", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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