https://ria.ru/20250614/spetsoperatsiya-2022748723.html

Губернатор рассказал о героизме сахалинских воинов

Губернатор рассказал о героизме сахалинских воинов - РИА Новости, 14.06.2025

Губернатор рассказал о героизме сахалинских воинов

Участвующие в спецоперации жители Сахалина и Курил проявляют массовый героизм, порой ценой собственной жизни, и не менее героически ведут себя члены их семей,... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T05:20:00+03:00

2025-06-14T05:20:00+03:00

2025-06-14T05:20:00+03:00

общество

сахалинская область

сахалин

донбасс

валерий лимаренко

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Участвующие в спецоперации жители Сахалина и Курил проявляют массовый героизм, порой ценой собственной жизни, и не менее героически ведут себя члены их семей, ожидая возвращения своих бойцов, заявил в интервью РИА Новости губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его словам, он старается бывать на Донбассе не реже одного раза в два месяца и обязательно встречается с воинами-земляками. "Наши воины проявляют массовый героизм, и некоторые погибают, и мы очень бережно относимся к семьям, и у нас уже есть мемориалы, которые мы специально организовываем для того, чтобы чтить память этих людей, ухаживаем за всеми семьями всех воинов, которые на фронте… Я постоянно встречаюсь с матерями, постоянно встречаюсь с женами, с детьми - они приходят, обсуждаем всевозможные вопросы. У меня не было ни единого случая, чтобы кто-то упрекнул. Понимаете? Поэтому я скажу, что у нас не только воины - герои, но и семьи наших воинов тоже героические", - сказал Лимаренко. Он подчеркнул, что региональные власти стараются оказывать все виды поддержки семьям бойцов, включая решение бытовых вопросов. Кроме того, по его информации, из региона еженедельно на передовую отправляются грузы с необходимым для военных оборудованием. Также губернатор отметил, что в Сахалинской области работает программа для возвращающихся к мирной жизни участников спецоперации "Герои Сахалина и Курил". "И мы ребятами-воинами занимаемся - не только лечим, восстанавливаем их и делаем реабилитацию, но и занимаемся и трудоустройством их, и занимаемся переобучением. И сейчас вот в этом году мы проводим отбор: порядка 60-70 человек мы будем доводить до состояния, чтобы они могли работать в органах управления, муниципальных и региональных… Вот сейчас в июне как раз будет первый отбор идти", - уточнил Лимаренко.

https://ria.ru/20250509/mishustin-2015997690.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сахалинская область, сахалин, донбасс, валерий лимаренко