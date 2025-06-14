Рейтинг@Mail.ru
Губернатор рассказал о героизме сахалинских воинов - РИА Новости, 14.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:20 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/spetsoperatsiya-2022748723.html
Губернатор рассказал о героизме сахалинских воинов
Губернатор рассказал о героизме сахалинских воинов - РИА Новости, 14.06.2025
Губернатор рассказал о героизме сахалинских воинов
Участвующие в спецоперации жители Сахалина и Курил проявляют массовый героизм, порой ценой собственной жизни, и не менее героически ведут себя члены их семей,... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T05:20:00+03:00
2025-06-14T05:20:00+03:00
общество
сахалинская область
сахалин
донбасс
валерий лимаренко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012460224_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5684a18b3289f68cb576306133a2351.jpg
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Участвующие в спецоперации жители Сахалина и Курил проявляют массовый героизм, порой ценой собственной жизни, и не менее героически ведут себя члены их семей, ожидая возвращения своих бойцов, заявил в интервью РИА Новости губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его словам, он старается бывать на Донбассе не реже одного раза в два месяца и обязательно встречается с воинами-земляками. "Наши воины проявляют массовый героизм, и некоторые погибают, и мы очень бережно относимся к семьям, и у нас уже есть мемориалы, которые мы специально организовываем для того, чтобы чтить память этих людей, ухаживаем за всеми семьями всех воинов, которые на фронте… Я постоянно встречаюсь с матерями, постоянно встречаюсь с женами, с детьми - они приходят, обсуждаем всевозможные вопросы. У меня не было ни единого случая, чтобы кто-то упрекнул. Понимаете? Поэтому я скажу, что у нас не только воины - герои, но и семьи наших воинов тоже героические", - сказал Лимаренко. Он подчеркнул, что региональные власти стараются оказывать все виды поддержки семьям бойцов, включая решение бытовых вопросов. Кроме того, по его информации, из региона еженедельно на передовую отправляются грузы с необходимым для военных оборудованием. Также губернатор отметил, что в Сахалинской области работает программа для возвращающихся к мирной жизни участников спецоперации "Герои Сахалина и Курил". "И мы ребятами-воинами занимаемся - не только лечим, восстанавливаем их и делаем реабилитацию, но и занимаемся и трудоустройством их, и занимаемся переобучением. И сейчас вот в этом году мы проводим отбор: порядка 60-70 человек мы будем доводить до состояния, чтобы они могли работать в органах управления, муниципальных и региональных… Вот сейчас в июне как раз будет первый отбор идти", - уточнил Лимаренко.
https://ria.ru/20250509/mishustin-2015997690.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сахалинская область
сахалин
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012460224_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_634df6b2db1b9291cb22df6fff6b0516.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сахалинская область, сахалин, донбасс, валерий лимаренко
Общество, Сахалинская область, Сахалин, Донбасс, Валерий Лимаренко
Губернатор рассказал о героизме сахалинских воинов

Губернатор Лимаренко: жители Сахалина и Курил на СВО проявляют массовый героизм

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Участвующие в спецоперации жители Сахалина и Курил проявляют массовый героизм, порой ценой собственной жизни, и не менее героически ведут себя члены их семей, ожидая возвращения своих бойцов, заявил в интервью РИА Новости губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
По его словам, он старается бывать на Донбассе не реже одного раза в два месяца и обязательно встречается с воинами-земляками.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Россия гордится героизмом участников СВО, заявил Мишустин
9 мая, 12:09
"Наши воины проявляют массовый героизм, и некоторые погибают, и мы очень бережно относимся к семьям, и у нас уже есть мемориалы, которые мы специально организовываем для того, чтобы чтить память этих людей, ухаживаем за всеми семьями всех воинов, которые на фронте… Я постоянно встречаюсь с матерями, постоянно встречаюсь с женами, с детьми - они приходят, обсуждаем всевозможные вопросы. У меня не было ни единого случая, чтобы кто-то упрекнул. Понимаете? Поэтому я скажу, что у нас не только воины - герои, но и семьи наших воинов тоже героические", - сказал Лимаренко.
Он подчеркнул, что региональные власти стараются оказывать все виды поддержки семьям бойцов, включая решение бытовых вопросов. Кроме того, по его информации, из региона еженедельно на передовую отправляются грузы с необходимым для военных оборудованием. Также губернатор отметил, что в Сахалинской области работает программа для возвращающихся к мирной жизни участников спецоперации "Герои Сахалина и Курил".
"И мы ребятами-воинами занимаемся - не только лечим, восстанавливаем их и делаем реабилитацию, но и занимаемся и трудоустройством их, и занимаемся переобучением. И сейчас вот в этом году мы проводим отбор: порядка 60-70 человек мы будем доводить до состояния, чтобы они могли работать в органах управления, муниципальных и региональных… Вот сейчас в июне как раз будет первый отбор идти", - уточнил Лимаренко.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ОбществоСахалинская областьСахалинДонбассВалерий Лимаренко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала